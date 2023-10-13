Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İsrail'in yaklaşık bir hafta içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi. Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen ve askeri danışman Marc Garlasco, "İsrail, Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı. Afganistan'daki savaş sırasında bir yılda en fazla atılan bomba ve diğer mühimmatların sayısı 7 bin 423 civarında. Ayrıca BM raporuna göre NATO, Libya'daki tüm savaş boyunca 7 bin 600'den fazla bomba ve roket atıldığını açıkladı" ifadelerini kullandı.