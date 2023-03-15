Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği mesajı: Sözümüzü tutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin masaya yatırılacağı görüşme öncesi Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. NATO'ya üyelik sürecinin görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüştüm. Süreç neyse işleyecek. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullandı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Birçok konuda görüş alışverişinde bulunulacak
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.