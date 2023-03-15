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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği mesajı: Sözümüzü tutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz, cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine cuma günü Türkiye'ye gelecek.

14:09 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin masaya yatırılacağı görüşme öncesi Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. NATO'ya üyelik sürecinin görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Niinistö ile görüştüm. Süreç neyse işleyecek. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız, verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Birçok konuda görüş alışverişinde bulunulacak

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete cumhurbaşkanı yardımcılığı eleştirisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete cumhurbaşkanı yardımcılığı eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Esasen tek başına bile bu tablo kimin nerede durduğunun göstermektedir. Ortada fol yok yumurta yokken, bunların gösterdikleri kibiri insanlık adına oradaki mağdurlar adına biz utandık. Bakalım ilerleyen günlerde ne tür kepazeliklere şahit olacağız. Yazıktır günahtır. Gerçi bunların her işi aynı. Biliyorsunuz 1 yıl önce 6 parti bir araya gelip seçim ittifakı kurdular. Konuştular dağıldılar. Amaç neydi: Seçim ittifakının gereği olarak cumhurbaşkanı adayını belirlemek. Milletvekili listesi seçim takvimi başlayınca olabilir burada bir sıkıntı yok. Ama cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi temsil edecek. Soruyorlar kaç yardımcısınız olacak? Diyor ki 5 olabilir, 500 olabilir. Ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda Bir başkan yardımcısıyla ülke nasıl yönetilecek" diyenlerden şimdi geldik bugüne; birden 500'e kadar başkan yardımcısı atanabilirmiş. 6'lı masanın etrafındakilere dağıtım yapılacak. Bu anlayışla sanıyor ki milletim gafil, asil milletim bunu unutmaz 14 Mayıs'ta size yanıtını verir.' diyerek tepkisini dile getirdi.

#recep tayyip erdoğan
#finlandiya
#nato
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