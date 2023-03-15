Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya'nın NATO üyeliği mesajı: Sözümüzü tutacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Esasen tek başına bile bu tablo kimin nerede durduğunun göstermektedir. Ortada fol yok yumurta yokken, bunların gösterdikleri kibiri insanlık adına oradaki mağdurlar adına biz utandık. Bakalım ilerleyen günlerde ne tür kepazeliklere şahit olacağız. Yazıktır günahtır. Gerçi bunların her işi aynı. Biliyorsunuz 1 yıl önce 6 parti bir araya gelip seçim ittifakı kurdular. Konuştular dağıldılar. Amaç neydi: Seçim ittifakının gereği olarak cumhurbaşkanı adayını belirlemek. Milletvekili listesi seçim takvimi başlayınca olabilir burada bir sıkıntı yok. Ama cumhurbaşkanı adayı dediğiniz kişi yürütmeyi temsil edecek. Soruyorlar kaç yardımcısınız olacak? Diyor ki 5 olabilir, 500 olabilir. Ben bir tane başkan yardımcısı atadığımda Bir başkan yardımcısıyla ülke nasıl yönetilecek" diyenlerden şimdi geldik bugüne; birden 500'e kadar başkan yardımcısı atanabilirmiş. 6'lı masanın etrafındakilere dağıtım yapılacak. Bu anlayışla sanıyor ki milletim gafil, asil milletim bunu unutmaz 14 Mayıs'ta size yanıtını verir.' diyerek tepkisini dile getirdi.