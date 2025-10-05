Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğine davet: Tüm kadınları bekliyoruz

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğine Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kollarınca 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar sahilinden başlayarak, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları, sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları davet ediyoruz. Hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

DÜNYANIN EN UZUN VE SESSİZ ZİNCİRİ

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlikte kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve sessiz zincirini oluşturacak.

Etkinlik kapsamında kadınlar, sadece Gazze'deki masumların değil, insanlığın onurunu temsil edecek bir zincir kuracak. Sessiz duruş, zulme karşı güçlü bir çığlığa dönüşecek.




