Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere peş peşe müjde: Stajyere asgari ücret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "e-İnsan Programı"nda açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde E-İnsan Programı’nda konuşuyor. https://t.co/tttHAric25 — Yeni Şafak (@yenisafak) October 18, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını tüm unsurlarıyla insan kaynağına geliştirmekte gösterdik.

Şehir hastanelerimiz sayesinde Bartın'daki felakette yaralılarımıza anında müdahale ettik. Sağlıklarına kavuşturmak, 6 tane de ağır olan hastalarımızla müdahale ettik. belediye başkanlığı döneminde yanık için bir hastane ya da böyle bir bölüm yoktu.

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Güney Doğu'da belli bir saatten sonra dışarı çıkmak güvenli değildi. Şimdi vatandaşlarımız gece yarısına kadar dışarlarda gezebiliyor. Bunlar urup dururken olmadı. Büyük bir azmin, kararlılığın neticesinde gerçekleştirdik. Ülkenin dört bir yanında bu huzur varsa güvenli ulaşımı temin eden uçak seferleri başladıysa bizim sayemizde.

Artık geri kalmış ülkeler silsilesi içinde değil, az gelişmiş ülkeler içinde de değil, Türkiye artık gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alıyor. Göreve geldiğimizde Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak demiştik ve bunu başardık.

'İLMİN ULAŞMADIĞI YER BIRAKMADIK'

İlmi ve bu tür projeleri biz kendimize değil tüm insanlığa has olarak düşünüyoruz.

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81 ile üniversite yapmaya başladığımızda 'ne gerek var' diye eleştirenler vardı. Şimdi kimsenin söyleyecek sözü kalmadı. Biz ilmi tahsil etmek için hocalarımızı seferber etti. Gençliğimiz çok daha özgüvenle yetişme sürecine başladı. Şu anda 208 tane üniversitemiz var. İlmin ulaşamadığı yer bırakmadık.

Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının yurt dışına gittiği değil, yurt dışındakiler ülkesine çeken bir cazibe merkezi olmuştur.

Birlerinin yalan yanlış karalama kampanyalarına kimse aldırmasın. İstisnai uygulamayı genelleştirmeye çalışanlar aslında kendi kifayetsizliklerini örtmeye çalışıyor. Gençlerimizden bu tür hezeyanlara itibar etmemelerini istiyoruz.

Ulusal staj programı 2023 yılı başvurularını bugün itibariyle açıyoruz. Ayrıca stajları için ödedikleri asgari ücretin yüzde 30'a tekabül eden rakamı asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.