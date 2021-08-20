Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçmen anlaşması iddiasına cevap: ABD bile yalanladı bunlar hala konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. ABD ile Türkiye arasında göçmen anlaşması imzalandığına dair iddialara ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve muhalefet partilerine tepki gösterdi.
ABD Büyükelçiliğinin iddianın doğru olmadığına yönelik açıklamasını hatırlatan Erdoğan, buna rağmen muhalefetin yalan söylemeyi sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:
"YALAN SÖYLEMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR"
- Bay Kemal'in hiçbir zaman dürüstlüğünü yaşamadık. Akşam başka sabah başka. Her sözü yalan. ABD Büyükelçiliği yalanladığı halde hala devam ediyorlar. Yangın ve sel afetlerinde yaptıkları söyledikleri bile hepsi yalan. Yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Ülkede bir felaket yaşıyoruz, dayanışma yok yalan var. Yalanla bir yere varamazsınız.
"1,5 MİLYON GÖÇMEN GERÇEK DIŞI"
Türkiye'ye Afganistan'dan 1,5 milyon kişi geldiğine yönelik söylemlere de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Muhalefetin Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon göç olduğuna yönelik sözleri tamamen gerçek dışıdır. 300 bin Afganistanlı göçmen ülkemizdedir. Önleyici duvarların hepsi düzensiz göçmenleri engellemek içindir.