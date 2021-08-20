Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan göçmen anlaşması iddiasına cevap ABD bile yalanladı bunlar hala konuşuyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçmen anlaşması iddiasına cevap: ABD bile yalanladı bunlar hala konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göçmen anlaşması imzalandığına yönelik iddialara sert tepki gösterdi. ABD'nin bile bu iddiayı yalanladığını buna rağmen muhalefetin yalan söyleyemeye devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Her sözleri yalan. ABD Büyükelçiliği yalanladığı halde hala devam ediyorlar. Ülkede bir felaket yaşıyoruz, dayanışma yok yalan var" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan göçmen anlaşması iddiasına cevap: ABD bile yalanladı bunlar hala konuşuyor
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. ABD ile Türkiye arasında göçmen anlaşması imzalandığına dair iddialara ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve muhalefet partilerine tepki gösterdi.

ABD Büyükelçiliğinin iddianın doğru olmadığına yönelik açıklamasını hatırlatan Erdoğan, buna rağmen muhalefetin yalan söylemeyi sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"YALAN SÖYLEMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR"

  • Bay Kemal'in hiçbir zaman dürüstlüğünü yaşamadık. Akşam başka sabah başka. Her sözü yalan. ABD Büyükelçiliği yalanladığı halde hala devam ediyorlar. Yangın ve sel afetlerinde yaptıkları söyledikleri bile hepsi yalan. Yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Ülkede bir felaket yaşıyoruz, dayanışma yok yalan var. Yalanla bir yere varamazsınız.

"1,5 MİLYON GÖÇMEN GERÇEK DIŞI"

Türkiye'ye Afganistan'dan 1,5 milyon kişi geldiğine yönelik söylemlere de değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Muhalefetin Afganistan'dan Türkiye'ye 1.5 milyon göç olduğuna yönelik sözleri tamamen gerçek dışıdır. 300 bin Afganistanlı göçmen ülkemizdedir. Önleyici duvarların hepsi düzensiz göçmenleri engellemek içindir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la görüşmeye kapalı değiliz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la görüşmeye kapalı değiliz
Abone Ol Google News
Hapishaneden devlet başkanlığına

Hapishaneden devlet başkanlığına

​Çin'in gözü trilyonlarca dolar değerindeki madenlerde.
Günde üç ton üretiyor

Günde üç ton üretiyor

​Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğine yöneldi.
NATOdan Türkiyeye teşekkür

NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

​NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Afganistan açıklaması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Altı yerli silah<br>ilk kez görücüye çıktı

Altı yerli silah
ilk kez görücüye çıktı

​Fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

​Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.