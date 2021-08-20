Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göçmen anlaşması iddiasına cevap: ABD bile yalanladı bunlar hala konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile göçmen anlaşması imzalandığına yönelik iddialara sert tepki gösterdi. ABD'nin bile bu iddiayı yalanladığını buna rağmen muhalefetin yalan söyleyemeye devam ettiğini ifade eden Erdoğan, "Yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Her sözleri yalan. ABD Büyükelçiliği yalanladığı halde hala devam ediyorlar. Ülkede bir felaket yaşıyoruz, dayanışma yok yalan var" dedi.

Haber Merkezi 20 Ağustos 2021, 14:08 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2021, 14:25 Yeni Şafak