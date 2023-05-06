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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü aile güçlü toplum' vurgusu: AK Parti LGBT'yi semtine uğratmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında LGBT sapkınlığına karşı net mesajlar verdi. CHP'nin, İYİ Parti'nin LGBT'ci olduğunu belirten Erdoğan, AK Parti'nin bu sapkınlığı semtine uğratmayacağını söyledi. Ailenin kutsal olduğunu ifade eden Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur güçlü aileniz yoksa güçlü bir millet kuramazsınız." dedi.

00:02 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamasının bir kısmında LGBT'ye değinen Erdoğan, sapkınlığına karşı net mesajlar verdi.

Toplumun bel kemiği aileyi ve evlatları LGBT sapkınlığından korumanın kendileri için esas olduğunu belirten Erdoğan, "Aileyi güçlendirmeyi de kendimize sorumluluk addediyoruz." dedi.

CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin ve bazı siyasi partilerin de LGBT'ci olduğunu söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin bu sapkınlığı semtlerine sokmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Aile bizim kutsalımızdır. Ve toplumumuzun bel kemiği aileyi daha doğrusu ileri gidiyorum. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur güçlü aileniz yoksa güçlü bir millet kuramazsınız." sözleriyle de güçlü aile vurgusu yaptı.

"Güçlü aileniz yoksa güçlü bir millet kuramazsınız"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"LGBT için anayasa değişikliğini teklif getirdik. Aile bizim için olmazsa olmaz, açık net konuşuyorum. Bunu çok iyi değerlendirsin. CHP LGBT'ci midir evet, İYİ Parti LGBT'ci, HDP de öyle. Bunun yanında küçük partiler de LGBT'ci çıksınlar açıklasınlar değillerse, AK Parti LGBT'yi semtine uğratmaz, MHP uğratmaz, Cumhur İttifakı uğratmaz. Aile bizim kutsalımızdır. Ve toplumumuzun bel kemiği aileyi daha doğrusu ileri gidiyorum. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur güçlü aileniz yoksa güçlü bir millet kuramazsınız. Toplumumuzun bel kemiği aileyi, gözümüzün nuru evlatlarımızı LGBT sapkınlığından korumak bizim için esastır. Aynı zamanda aileyi güçlendirmeyi de kendimize sorumluluk addediyoruz. Türkiye'de aile ismiyle bir bakanlığı biz kurduk. Sosyal yardım programlarımızın ana gayesi hep aile kurumunu ayakta tutmak olmuştur.

"Aile ve Gençlik Bakanlığını kuruyoruz"

Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Bu doğrultuda yapılacak çalışmaların finansmanı için Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. Sayın Başkan bu nereden çıktı? Yıllarca önce Başbakanlığım döneminde bir Norveç seyahatinde Norveç Başbakanı ile, onların biliyorsunuz petrol rezervleri çok çok güçlü. Yüzde itibariyle buranın gelirinin yüzde 25'ini biz gençliğin geleceğine yönelik rezerv olarak kullanıyoruz. Bu başka yerde kullanılmazdı. Şimdi biz de Aile ve Gençlik Bakanlığını bunun için kuruyoruz. İşte diyelim ki Gabar'da çıkan petrol, öbür tarafta doğal gaz, bütün buranın gelirini, belli bir bölümünü biz bu bankada rezerv edeceğiz. Ve buradan aileler, buradan gençler, bu banka üzerinden ev hanımlarına ve gençlerimize desteklerimizi vereceğiz. Ev hanımlarımızı sigorta primlerinin üçte birini ödeyerek emekli edeceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Gençlerimizin evlenmelerini, yuva kurmalarını kolaylaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Hayata geçireceğimiz Aile Koruma Kalkanı Programı da son derece önemli. Gençliğimiz üzerinde emelleri olanlara, aile yapımızı bozarak Türkiye'yi çökertmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında konuştu: Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan tvnet ve Yeni Şafak ortak yayınında konuştu: Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek

Yeni Şafak ve tvnet ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleriyle iş tutan muhalefete sert tepki gösterdi. Tüm dünyanın 14 Mayıs'taki seçimlere göz diktiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunların derdi Erdoğan'dan kurtulmak değil, Türkiye'yi teslim etmek" diye konuştu. Muhalefetin 'bahar gelecek' sloganına da gönderme yapan Erdoğan, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestel Deresi'nde terörü biz yok ettik. Söylüyorlar ya 'bahar gelecek' diye. Biz baharı getirdik zaten." dedi. Terör örgütünün muhalefeti kendisine benzettiğini ifade eden Erdoğan, "Hepsi örgütün jargonuyla konuşmaya başladı. Birisi örgütün işaretini yapıyor, diğeri kürsüden mermi saçıyor" şeklinde konuştu.


#Aile
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
#LGBT
29 dakika önce
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