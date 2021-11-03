Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakkındaki asılsız iddialara suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'da kendisi ile ilgili "ölmüş" etiketi altında yapılan paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Twitter'da "Recep Tayyip Erdoğan" ve "ölmüş" başlıkları altında bazı kullanıcılar tarafından Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri ifade edilen dilekçede, "Paylaşımları yapan kullanıcıların tespiti ve failler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur." denildi.

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EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: 30 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Twitter'da 'ölmüş' etiketi (hastag) altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklamıştı.

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü hatırlatılmıştı. Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter platformu üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kastedilerek #ölmüş etiketine rastlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bahse konu etiket altında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler-çalışmalar başlatılmıştır. Yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva eden paylaşımlar hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere gönderilmektedir" denilmişti.

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