MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, bir grup tarafından da tekmeli saldırıya maruz kaldı.

Zanlılar gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördüğünü, tedavi sonrası gözaltı işlemlerinin yapılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya ayrıca, hakeme saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahısların Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun paylaşımı: Şiddetin sporda barınmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşananlara ilişkin, "Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."



