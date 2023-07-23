Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' paylaşımı

Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum."