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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

17:41 . 23/07/2023 Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


  • "Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum. Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz. İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.

  • Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Hatay
#Cumhurbaşkanı
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