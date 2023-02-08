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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından çok sayıda binanın zarar gördüğü Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bulunan depremzedelerin dertlerini teker teker dinledi.

21:28 . 8/02/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde inceleme.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde inceleme.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ilişkin Hatay'daki 8. Komando Tugayı'nda, bölgede görevli bakanlardan brifing aldıktan sonra Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konutlar Sitesi'ne geldi.

Burada inceleme yapan ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Hatay
33 dakika önce
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