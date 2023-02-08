Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'ın Güzelburç Mahallesi'nde inceleme.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem üzerinden siyaset yapmasına ağır sözlerle tepki gösterdi. Oktay, "Afetzedeler üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun. 'Yardımlar kabul görmüyor', 'İskenderun'da bizim belediyemiz yangını söndürdü, havalimanını onardı' gibi iddialar var. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Ne olduğunuzu sanıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.