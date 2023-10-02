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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocası Hayrettin Karaman’a vefa mesajı: Bizlerin gönül dünyasını aydınlattı

Yeni Şafak Yazarı ve İslam Hukukçusu Hayrettin Karaman için Bursa’da vefa gecesi düzenlendi. Gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hocası olan Hayrettin Karaman’a, vefa mesajı olarak gönderdiği telgraf da okundu. Erdoğan mesajında, "Muhterem hocamız karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen hikmet dolu yazılarıyla, makaleleriyle, sohbetleriyle bizlerin gönül dünyasını aydınlatmıştır" ifadelerine yer verdi.

Seren Som
11:38 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hayrettin Karaman - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Hayrettin Karaman - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yıldırım Belediyesi gazetemiz yazarı, İlahiyatçı-İslam Hukukçusu Prof. Dr. Hayrettin Karaman anısına bir vefa programı düzenledi.

Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hocası olan Hayrettin Karaman’a, vefa mesajı olarak gönderdiği telgraf da okundu.

Erdoğan'ın vefa mesajında şu ifadeler yer aldı:
  • “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir. Muhterem hocamız karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen hikmet dolu yazılarıyla, makaleleriyle, sohbetleriyle bizlerin gönül dünyasını aydınlatmıştır. İslam fıkhından Müslümanların soru ve sorunlarına güncel yolları arayan içtihat kapısını açık tutmak için mücadele eden hocamızın bilinirliği bu yönleriyle ülkemiz sınırlarının ötesine ulaşmıştır. Ayrıca imam hatip neslinin yetişmesinde ilk imam hatip mezunlarından biri olarak hocamızın değerli emeği vardır. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamıza Rabbimden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Hocam olması dolayısıyla da kendisine ayrıca saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."





#Recep Tayyip Erdoğan
#Hayrettin Karaman
#Bursa
#Yeni Şafak
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