Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocası Hayrettin Karaman’a vefa mesajı: Bizlerin gönül dünyasını aydınlattı

“Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir. Muhterem hocamız karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen hikmet dolu yazılarıyla, makaleleriyle, sohbetleriyle bizlerin gönül dünyasını aydınlatmıştır. İslam fıkhından Müslümanların soru ve sorunlarına güncel yolları arayan içtihat kapısını açık tutmak için mücadele eden hocamızın bilinirliği bu yönleriyle ülkemiz sınırlarının ötesine ulaşmıştır. Ayrıca imam hatip neslinin yetişmesinde ilk imam hatip mezunlarından biri olarak hocamızın değerli emeği vardır. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamıza Rabbimden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Hocam olması dolayısıyla da kendisine ayrıca saygılarımı sunuyorum. Bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, programa iştirak edenleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."