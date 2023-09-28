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Hayat

Hayrettin Karaman’a saygı gecesi

Prof. Dr. Hayrettin Karaman için Bursa’da vefa programı düzenleniyor. "Dert Söyletir Aşk Ağlatır" kitabının da tanıtılacağı gecede, Hoca, bir panelde anlatılacak. 30 Eylül'de Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda güftesi Karaman’a ait ilahi albümü de katılımcılara dağıtılacak.

04:00 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yıldırım Belediyesi, İlahiyatçı-İslam Hukukçusu Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a vefa programı düzenliyor. 30 Eylül'de Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek programda "Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkarılan ve Hayrettin Karaman'ın kaleme aldığı "Dert Söyletir Aşk Ağlatır" kitabının tanıtımı yapılacak. Programın devamında Karaman Hoca’yı yakından tanıyan önemli isimlerle bir panel gerçekleştirilecek. Güftesi Karaman'a, bestesi Musikişinas Mehmet Kemiksiz'e ait özel ilahi albümü de katılımcıların beğenisine sunulacak. İlahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ayrı ebru sanatçısının hazırladığı eserler de program kapsamında görücüye çıkacak.

BİNLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

Ülkemizin değerlerini anmak, onlara gereken değeri gösterebilmek ve gelecek nesillerin bu önemli isimden faydalanmalarını sağlamak amacıyla Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a vefa programı düzenleyeceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Medeniyetimizin köklü müktesebatını, günümüzün birikimi ve imkanlarıyla harmanlayarak geleceğe taşıyan, bir neslin öncüsü Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamız, ilme ve düşünce dünyamıza birçok katkı sağlamıştır. Öğretim, tebliğ ve irşad faaliyetleri ile binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Yıldırım Belediyesi olarak biz de hocamızın kaleme aldığı ‘Dert Söyletir Aşk Ağlatır’ adlı şiir kitabını ve hocamızın şiirlerini Musikişinas Mehmet Kemiksiz'in bestelemesiyle bir albüm haline getirip sanat dünyasına kazandırdık. 30 Eylül'de düzenleyeceğimiz vefa programına tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.




#Aktüel
#Edebiyat
#Eğitim
#Hayrettin Karaman
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