Elim kalem tutuncaya kadar yazacağım

Yıldırım Belediyesi gazetemiz yazarı, İlahiyatçı-İslam Hukukçusu Prof. Dr. Hayrettin Karaman anısına bir vefa programı düzenledi. Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Karaman’ı, öğrencileri, çocukları ve sevenleri anlattı. Etkinlikte, Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan, hocanın tüm şiirlerinin derlendiği “Dert Söyletir Aşk Ağlatır” kitabının da tanıtımı yapıldı. Karaman’ın güfteleriyle, Tasavvuf Musıkisi sanatçısı Mehmet Kemiksiz’in bestelediği, 13 şiirden oluşan albümün eserleri de konserle dinleyicilere sunuldu.

Gecede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hocası olan Hayrettin Karaman’a, vefa mesajı olarak gönderdiği telgraf da okundu. Erdoğan mesajında “Muhterem hocamız karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen hikmet dolu yazılarıyla, makaleleriyle, sohbetleriyle bizlerin gönül dünyasını aydınlatmıştır. İslam fıkhından Müslümanların soru ve sorunlarına güncel çözüm yolları arayan içtihat kapısını açık tutmak için mücadele eden hocamızın bilinirliği bu yönleriyle ülkemiz sınırlarının ötesine ulaşmıştır. İmam hatip neslinin yetişmesinde ilk imam hatip mezunlarından biri olarak hocamızın değerli emeği vardır. Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamıza Rabbim’den sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kemiksiz Oktay Yılmaz

KARAMAN’I AİLESİ VE ÖĞRENCİLERİ ANLATTI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz yaptığı konuşmada Karaman’a vefa için programı düzenlediklerini, bu sayede hocaya dair en samimi hikayeleri ailesi ve dostlarından dinleme fırsatı oluştuğunu dile getirdi. Protokol konuşmalarının ardından, Karaman’ın çocukları, talebeleri ve dostları hocaya dair anılarını ve düşüncelerini “İlme Adanmış Bir Ömür, Hayrettin Karaman’a Vefa Paneli”nde dile getirdi. Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un moderatörlüğündeki panelde Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur konuştu.

SANATI SANAT İÇİN KULLANMIYORUM

Kendisi için düzenlenen vefa gecesi hakkında konuşan Karaman, “Biraz utanıyorum. Çünkü değer verdiğimiz, ellerini fiziki ve ruhani olarak öptüğümüz insanlar kendilerinin bu kadar ön plana çıkarılması, kendileri hakkında övücü sözler söylenmesini hiç istemezler. Buna imkan da vermezler. Bunu istemiyorum ama talibe göre de iş değişiyor. Bazı talepleri reddetmek mümkün olmuyor. Utana utana bu işi yapıyoruz” dedi.

Kitap neşredildikten sonra da şiirler yazmaya devam ettiğini söyleyen Karaman eli kalem tutana kadar devam edeceğini söyledi: “Pazar günü (dün) yayımlanacak yazımı okursanız, orada ‘En Sevgili’nin kutlu doğumu için’ isimli bir manzumem var. Yazıyorum, kırk sayfa falan oldu. Ölünceye, elim kalem tutuncaya, gözüm görünceye kadar yazacağım. Gençliğimizde sanat sanat için midir, gaye için midir diye münazaralar olurdu. Şimdi bu moda kalktı ortadan. Ama iyiydi. Eğer benim yazdığım şey sanatsa, sanatı sanat için kullanmıyorum. Ahmet Yesevi, Yunus gibi şiirlerimi manzum olarak kabul etmek lazım.”

Yasin Aktay

ÖDEMEKLE BİTECEK BİR BORÇ DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Yasin Aktay Hayrettin Karaman’a vefa borcunu şu sözlerle ifade etti: “İmam hatipten sonra sosyoloji okudum. Bütün tedrisatım, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi şeklinde gitti. Ama hangi ilimi okuduysam orada Sayın Hocam’ı rol model benimseyerek aldığım o disiplin, hayatıma yön vermiştir. Bu borç ödemekle ve anlatmakla bitecek bir borç değil. Borcumu size karşı bu şekilde ve herkesin şahitliğinde ifade etme fırsatı verdiği için, vefa gecesini düzenleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum.”







