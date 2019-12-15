Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik ve Kürecik resti: Gerekirse kapatırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında değerlendirdi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ATV-A Haber Ortak Canlı Yayınıhttps://t.co/hoPaYPVIUi

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 15, 2019

Yaptığımız çalışmalarda Libya'ya yönelik uluslararası haklardan kaynaklı mutabakat imzaladık. Bunlardan biri deniz yetki alanı diğeri ise güvenli ve askeri işbirliği ile ilgili.

Bunlarla birlikte Türkiye aleyhinde tek taraflı adımlar atılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça ortaya koyduk.

Sevr ters yüz edildi





Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce söyledik.

Bu adım ile Sevr ters yüz edilmiş durumda.

Libya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu daha önce söyledim. Libya'da şuanda resmi davet olmadan kendilerine bağlı özel güvenlik güçlerini buraya göndermişlerdir. Şu gördüğünüz yer Libya ile Türkiye arasındaki bağlantı. Bu bandın için G,F,E noktaları birleşme noktası burası kıta sahanlığı. Burada sismik araştırmalarımızı rahatlıkla yaparız. Sondajları yaparız.

Biz de elimiz boş duracak değiliz





Bir milyonun üzerindeki belgeyi açıyoruz, gelin inceleyin. Biz belgeyle konuşuyoruz. Sizin kabul etmeniz, bizim de sizin karşınıza çok daha farklı bazı parlamento kararlarıyla çıkmamızı gerekir. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika'da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika'nın yüz karasıdır.

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İncirlik ve Kürecik resti

İncirlik üssünün kapatma gibi bir karar söz konusu olursa bu bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimiz ile beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız.

Terörle mücadele

Her şeyden önce Kandil'e sürekli harekatlar yapılıyor. Çok kararlı hava harekatları. Gerek yurt içi gerek yurt dışı harekatları ile çok ciddi darbeler indirdik. Ülkemizde eylem yapamaz hale geldiler ve eleman devşirmede ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Ahlaksız adam genç kızlara nasıl bir tacizde bulunduğunu ekranlarda izledik. Bu kızların onların ellerinden kurtulma şansı çok zor. Genç çocuklara aynı muameleyi yapmıyorlar kızlara yapıyorlar. Terör örgütü sevicileri bu tabloları dikkate almıyorlar. Hala utanmadan bunları savunmaya kalkıyorlar. Binlerce genç. bunların tehditleri karşısında aldatıldı ve öldürüldüler. Bu hala devam ediyordu biz birkaç yılda ciddi ataklarımızı yapmasaydık bölgedeki ağırlıkları daha fazla olacaktı. Kararlı bir şekilde gidiyoruz. Kuzey Irak'ta adım atamaz hale getirdik. Bugün Sincar adeta ikinci Kandil olma yolundadır. Ezidiler PKK nedeniyle evlerine dönmemektedir. Biz PKK ile mücadelenin DEAŞ ile olduğu gibi kararlı ve ortak bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Kötü komşu bize ev sahibi oluyor

Yarın Merkel'le 16:00 gibi görüşmem olacak. Tabi bu konuları yine görüşeceğiz. Yarın ki görüşmenin önemli ağırlık noktası Libya ile ilgili Berlin zirvesi oluşturacak diye düşünüyorum ama bunu gündeme getireceğim. Ne yazık ki Almanya ile ekonomik sanayi ticari sıkıntılarımız var. Biz bu noktada oralardan bize yasal olarak sözleşmemiz olduğu halde verilmesi gereken araç gereç makineler var. Vermiyorsanız da ne oluyor. Kötü komşu bize ev sahibi oluyor.

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OYNAT 00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Kanal İstanbul Projesi

Bu projeyi başlattığımız zaman dünyadaki bütün boğazları incelettik. Boğaz bizim için hukuki haklarımızı bile rahat kullanamadığımız bir hat. Çevre noktasında birçok sıkıntı yaşıyoruz, yaşayabiliriz. Bizim boğazı bundan kurtarmamız lazım. Kanal bizim kontrolümüzde olsun ve çevreci olsun istiyoruz. Böyle güzel bir proje tabi ki birilerinin zoruna gidecek. Biz bu projeyi yapacağız. Hazırlıklar son safhada.

Kadın cinayetleri

Kadınlara yapılan şiddetin her türlüsünü şiddetle kınıyorum. Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, taviz vermeyeceğiz.

Kadına şiddet olayları

Adli kontrolle serbest bırakılıyor. Böyle bir şeye tahammül edemiyorum. Bunun bedelini ödemesi lazım.

Bu konuların tümü çalışmalar kapsamında şu anda değerlendiriliyor. Nerede eksik varsa onun üzerine gidilecek.

Kadınlara yapılan şiddetin her türlüsünü, şiddetle kınıyorum.