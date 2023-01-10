Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Sudani'ye PKK uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ahi Duası'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmasını 4 yıl önceki esnaf buluşmasında yaptığı gibi Ahi duasıyla bitirmek istediğini söyledi. Erdoğan, 'Allah'ım bizi haramlardan uzak eyle. Başkalarına el açtırma. Senin emirlerine karşı gelmekten muhafaza eyle. Bizlere doğru yolu göster. Cümlemizi darlıktan, bereketsizlikten, aldanmaktan ve aldatmaktan, hak yemekten, kul hakkına tecavüz etmekten muhafaza eyle. Bizleri açlık, yokluk, kıtlık, kuraklık, arazi ve semavi musibetlerden muhafaza eyle. Bizlere kanaat etmeyi, gönlü zengin, gözü tok olabilmeyi, hayırda yarışmayı, veren el olmayı nasip eyle. Allah'ım rızkımız gökte ise yere indir. Yer altında ise yeryüzüne çıkar. Uzaksa yakınlaştır, zorsa kolaylaştır. Rızkımızı temiz ve helalinden eyle. Bizleri nefsine uyarak kötülük işleyenlerden eyleme. İşlerimizi hayırlı ve bereketli eyle' dedi.



