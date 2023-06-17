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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na ayar: İş koltuktan kalkmaya gelince diktatör oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin seçim hezimetini, Yedili Masa'nın terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile iş birliğini ve Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarına rağmen istifa etmemesini değerlendiren Erdoğan, "Terör örgütleri ile ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıktıkça gerçekten verilmiş sadakamız varmış diyeceğiz. Millete demokrasi vaat edenlerin, iş koltuktan kalkmaya gelince nasıl diktatör oldukları anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

15:58 . 17/06/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamalarında "Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile 'Türk malı' damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır." ifadelerini kullandı. Enflasyon ile mücadele ile ilgili 'Tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz.' ifadelerini kullandı.



'Gerçekler anlaşılınca verilmiş sadakamız varmış diyeceğiz'

Muhalefetin seçim hezimetini, Yedili Masa'nın terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile iş birliğini ve Kılıçdaroğlu'nun değişim çağrılarına rağmen istifa etmemesini değerlendiren Erdoğan şunları söyledi: "Hepsinden öte terör örgütleri ile ne gibi pazarlıklar yapıldığı ortaya çıktıkça gerçekten verilmiş sadakamız varmış diyeceğiz. Millete demokrasi vaat edenler iş koltuktan kalkmaya gelince nasıl diktatör oldukları anlaşıldı. Milletimiz o engin basiret ve feraseti ile bunların asıl yüzünü görmüş kendisinin ve evlatlarının geleceğini riske atmamıştır. Aynı hareketi muhalefetten de bekliyoruz.

'Evlatlarımız felaket tellallığı yapan muhalefeti hak etmiyor'

Muhalefet açığını bir türlü kapatamadık. Son seçim sonuçların bunun için bir fırsat teşkil ettiğine inanıyorum. Evlatlarımız felaket tellallığı yapan bir muhalefet söylemine maruz kalmayı hak etmiyor. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bununda gerçekleşmesini umut ediyorum."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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