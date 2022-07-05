Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanına uyarı: Yunanistan sizin için de tehlike arz etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen ay Toskana bölgesinde gerçekleşen ve 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrasında İtalyan makamlarınca gösterilen iş birliği için teşekkür ediyoruz. İş birliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. Bölgesel, küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk.

"DOKUZ ANLAŞMAYI İMZALADIK"

Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek dokuz anlaşmayı imzaladık.

"TİCARETTE 25 MİLYAR DOLAR EŞİĞİNİ AŞACAĞIZ"

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olması. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.

Üçüncü toplantı ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin yararlı olacağı konusunda mutabıkız. Şirketlerimizi işbirliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönde teşvik etmeye devam edeceğiz. Askeri iş birliği ve savunma sanayi iş birliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor.

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"TÜRK-İTALYAN ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ"

Gündemimizde terörle mücadelede de iş birliği olarak ayrıca önemli yer tutuyor. İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan ile göçün idaresi ve yasadışı göçle mücadele konularını ele aldık. Bu alanda istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz.

Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması girişimi bunların içinde en önemlidir.

"AB ÜYELİĞİMİZE DESTEK VERİLMELİ"

Sayın Başbakan ile Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdik. Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin üyeliğine destek verilmelidir.

İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerindeki desteği için kendilerine teşekkür ettik. Bu aşamada Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi esastır. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.

"TAHIL KORİDORU KONUSUNDA GÖRÜŞTÜK"

Rusya ile Ukrayna'nın müzakere sürecine geri dönülmesi, tahıl ile ilgili BM planıyla görüş alışverişinde bulunduk. Bir hafta 10 gün içerisinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.

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Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında iş birliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik."

İTALYA: BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşan İtalyan Başbakan Draghi, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ülkeler, müttefik ülkeler Türkiye ve İtalya, karşımızda büyük sınamalar var. Birlikte çalışmak istiyoruz. İtalya ve Türkiye, aynı zamanda Kiev'e destek veriyorlar. Müzakere bazlı çözüm arayışındalar. Ukrayna'nın kabul edebileceği bir barışın içindedir her ülke. Türkiye'nin arabuluculuğu için büyük takdirimizi ifade etmek istiyorum, özellikle tahıl alanında. Dünyanın en fakir ülkelerinde çok ciddi problemlere yer açabilecek bi sınırlamadır bunlar.

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Türkiye'nin burada merkezi rolü var. Temennim Rusya'nın bu girişime imkan vermesi ve bundan sonraki barış müzakerelerine bir açılış yapması. Ticari ilişkiler Akdeniz'in geçmişini belirlemiş olan ilişkilerdir."

YUNANİSTAN TEHLİKE ARZ ETMEYE BAŞLADI

Daha sonra soru cevap bölümünde söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Karadeniz koridoru çok büyük önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek sayın Putin gerek sayın Zelensky'nin yaklaşımları önem arzediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bu tahılın ama buğdaydı, ama arpaydı, ayçiçeği yağıydı, bunların dünyaya ulaşımı söz konusu.

Bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var, özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Bizler her iki lidere aracı olmaya, BM çatısı altında sayın Gutterres'le görüşerek devam ettirmeyi istiyoruz. 1 hafta 10 gün içinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.

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SAMP-T bizim için gerçekten üç ülke arasında İtalya, Fransa, Türkiye arasında büyük önem arzediyor. En son NATO Zirvesi'nde sayın Macron ile konuyu etraflıca ele aldık. Sayın Draghi ile bu konuyu konuşacağım dediler. Bugünkü ikili görüşmemizde de konuyu tekrar ele aldık. Savunma bakanlarımız da ele aldılar. Bir an önce SAMP-T konusunda imza aşamasına gelelim istiyoruz. Bizim savunma sistemlerimiz içinde bu büyük önem arz ediyor. Bu konuyla zaten sayın Başbakanla mutabakatımız tam. Aynı şekilde Macron'la mutabakatımız var.