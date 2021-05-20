Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Netanyahu benzetmesine cevap: Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Millet Kütüphanesi'nde gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ismini zikretmeden cevap verdi. Konuşmasında, 'Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Biz de bugüne kadar Netanyahu'ya karşı verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz' dedi.



