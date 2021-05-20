Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in sözleri üzerine 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekçesinde, İsrail'in zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Netanyahu benzetmesine cevap: Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır
OYNAT 02:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Netanyahu benzetmesine cevap: Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Millet Kütüphanesi'nde gençlerle söyleşi gerçekleştirdi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ismini zikretmeden cevap verdi. Konuşmasında, 'Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Biz de bugüne kadar Netanyahu'ya karşı verdiğimiz mücadele neyse bundan sonra da aynı mücadeleyi vererek yolumuza devam edeceğiz' dedi.

"HAKARET KASTIYLA YAPILMIŞ KIŞKIRTICI BİR EYLEM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet ve hakkaniyete dayalı insani duruşunun tam karşısında bir siyasi figür olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bulunduğu ifade edilen dilekçede, şöyle denildi:

  • "Bu figür, tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi ülkemizde de çocukları dahi ayırmaksızın sivilleri katleden, insanların yerleşim yerlerine zorla el koyan, işgalci ve yayılmacı politikalar takip eden, İslam ve insanlık düşmanı biri olarak bilinmekte ve kabul edilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir figüre benzetilmesi, bu figürün özdeşleştiği ve bir kısmı yukarıda özetlenen sıfatların da Sayın Cumhurbaşkanımıza yakıştırılması anlamına gelmektedir. Hele hele İsrail'in son haftalardaki katliamları nedeniyle toplumda çok yüksek hassasiyetin oluştuğu bir dönemde bu katliamların sorumlusu olan bir başbakanla, Sayın Cumhurbaşkanımızın benzetilmesi, tamamen hakaret kastıyla yapılmış fevkalade kışkırtıcı bir eylemdir."


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