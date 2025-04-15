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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar

18:5215/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı saat 15.24'te başladı.

Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Antalya Diplomasi Forumu'ndaki Gazze ve Suriye'ye dair oturumlar ülkemizin zulüm karşısındaki vicdanlı duruşunu sergilemesi açısından son derece önemliydi.

İnsanlığın 5'ten büyük olduğunun altını bir kez daha çizdik.

Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya ilan ettik.

Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce son bulması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğimizi vurguladık.

Sürekli yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönemde Türkiye olarak diplomasiyi, barışı öncelemeye devam edeceğiz.

Muhalefet bırakın dünyayı okumayı, burunlarının dibini görmekten bile aciz durumda.

Türkiye çok kutuplu dünyada bir kutup başı olarak ağırlığını daha fazla hissettirmektedir.

Hak ettiği yeri mutlaka bu sefer alacaktır.

Türkiye her dostunun, komşusunun kendisinden emin olduğu bir ülkedir.

Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu veya düşmanlığı test edilecek bir ülke de değildir.

Suriye'yi böldürmeyiz. Suriye'yi kim karıştırmak isterse karşısında Türkiye'yi bulur.

Son günlerde don olaylarıyla karşı karşıya kaldık.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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