Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın vekillerle selfie: AK Parti'li Kadak 'Bazıları 'başörtüsü sorunu'nu çözecekmiş. O sırada biz' diyerek paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda başörtüsü çıkışıyla tepkilerin hedefi olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na seslenerek ''Eğer dürüstseniz çözümü yasa değil Anayasa düzeninde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından kadın milletvekilleriyle fotoğraf çektirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak o kareyi, "Bazıları 'başörtüsü sorunu'nu çözecekmiş. O sırada biz" diyerek paylaştı. Kadak'ın paylaşımına beğeni ve destek mesajı yağdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonların merakla beklediği açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirerek konunun ülke gündeminden AK Parti'nin çalışmaları ile çıkartıldığını söyledi.
'AYM'E GÖTÜREN KILIÇDAROĞLU'
Türkiye'nin başörtüsü meselesi olmadığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun riyâkarlık belgesini milyonlarla paylaşarak, "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi" ifadelerini kullandı.
'DÜRÜST DEĞİL BUNLAR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü yasal güvence altına alalım" sözlerine karşılık da "Eğer samimiysen yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel teklifi reddetti. Grup toplantısının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni anayasa teklifine 'hayır' yanıtı vermesini "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" sözleriyle değerlendirdi.
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KADIN VEKİLLERLE SELFİE
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü ile ilgili açıklamaları sonrası AK Parti'li kadın milletvekilleriyle fotoğraf çekildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak o fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.