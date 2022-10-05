Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın vekillerle selfie: AK Parti'li Kadak 'Bazıları 'başörtüsü sorunu'nu çözecekmiş. O sırada biz' diyerek paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonların merakla beklediği açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirerek konunun ülke gündeminden AK Parti'nin çalışmaları ile çıkartıldığını söyledi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliğinin iptali için AYM'ye başvuran bizzat Kılıçdaroğlu'dur

'AYM'E GÖTÜREN KILIÇDAROĞLU'

Türkiye'nin başörtüsü meselesi olmadığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun riyâkarlık belgesini milyonlarla paylaşarak, "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi

'DÜRÜST DEĞİL BUNLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü yasal güvence altına alalım" sözlerine karşılık da "Eğer samimiysen yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel teklifi reddetti. Grup toplantısının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni anayasa teklifine 'hayır' yanıtı vermesini "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" sözleriyle değerlendirdi.

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GÜNDEM CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü için yaptığı Anayasa çağrısına ret

KADIN VEKİLLERLE SELFİE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü ile ilgili açıklamaları sonrası AK Parti'li kadın milletvekilleriyle fotoğraf çekildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak o fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Çok özel bir #anlık pic.twitter.com/lM0dVXnNun — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) October 5, 2022

"BAZILARI BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU ÇÖZECEKMİŞ..."

Kadak fotoğrafa, "Çok özel bir anlık. Bazıları 'başörtüsü sorunu'nu çözecekmiş. O sırada biz" notunu düştü. Rumeysa Kadak'ın paylaşımına beğeni ve destek mesajı yağdı.

ERDOĞAN ÇİKOLATA İKRAM ETTİ

Rümeysa Kadak, Twitter adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillere çikolata ikram ettiği videoyu da paylaşarak, "Bir insan ne kadar samimi olabilirse o kadar samimi.." dedi.

OYNAT 00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın milletvekillerine tatlı ikram etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni yasama dönemine girmesinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan burada kadın milletvekillerine tatlı dağıttı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, paylaşımına 'Bir insan ne kadar samimi olabilirse o kadar samimi' notunu düştü. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin teklifine tepki: Eğer samimiysen gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinden sağlayalım Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye'nin geleceğini inşa edecek birikime sahip olduğumuzu her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki uçurumu belediyelerde gördük'' dedi. 'Heyecanla bizi bekleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım' diyen Erdoğan, ''Cumhur ittifakı ortağımız MHP ile gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağız'' ifadelerini kullandı. CHP'nin başörtüsü teklifine de tepki gösteren Erdoğan, ''Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı, bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinden gidelim. Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hiçbir hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele yok. Kılıçdaroğlu, senin üst düzey yöneticilerin üniversitelerimizde ikna odalarını kurmadılar mı? Kılıçdaroğlu'nun son adımını bir taktik olarak görüyorum, eskiden başörtüsüne bez parçası diyordu. Eğer Kılıçdaroğlu teklifinde samimiyse başörtüsü konusundaki çözümü anayasa düzeyinden sağlayalım. 6'lı masa seni destekleyen arkadaşların da var ya gelin hep birlikte başörtüsü konusunda anayasa düzeyinde düzenleme yapalım'' açıklamasında bulundu.

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OYNAT 04:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü rahatsızlığını gözler önüne seren açıklamalarını milyonlara izletti

AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü için kanun teklifinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, bir dönem zulüm düzeyine varan başörtüsü konusunu, her alanda ülke gündeminden çıkarttık. Türkiye, Meclis'e başörtüsüyle girdiği için, kürsüden 'haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri' görmüştü. Bugün böyle bir sıkıntı var mı? Hayır' diyerek Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin geçmişte başörtüsü rahatsızlığını dile getirdikleri açıklamaların derlendiği videoyu izletti.



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