Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu

Kazakistan’ın doğusunda yer alan Abay eyaletinde 60 bin hektarlık alanı aşan orman yangınını söndürmek amacıyla ekiplerin çalışması devam ediyor. İki gündür yayılarak sürmekte olan yangın sebebiyle 3 orman işçisinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin kurtarılması için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.