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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i telefonla arayarak, Kazakistan’daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

11:07 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kasım Cömert Tokayev - Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Kasım Cömert Tokayev - Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i telefonla arayarak, Kazakistan’daki orman yangınında 14 orman işçisinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Kazakistan’daki orman yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Kazakistan’ın ihtiyaç duyacağı yardımları temin etmeye hazır olduklarını ifade etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kazakistan
#Kasım Cömert Tokayev
1 saat önce
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