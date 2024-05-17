Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'e taziye ve tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, konuk başbakanla Gazze'deki soykırım, Ukrayna savaşı, terör gibi bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirtti. Erdoğan, "FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk" dedi. Kobakhidze ise Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının önemine dikkat çekti.