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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'e taziye ve tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

13:42 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (Arşiv)
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev görüşmesinde Türkiye ile Kazakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte iki ülke ilişkilerine yeni boyutlar kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’daki sel felaketi sonrası yaraların sarılmaya başlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken Türkiye’nin her zaman yardıma hazır olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Tokayev’in doğum gününü de tebrik etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kazakistan
#Kasım Cömert Tokayev
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