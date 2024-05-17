Teröre karşı Gürcistan'la güçlü iş birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde bir araya geldiği Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, iki ülke arasında terör ve suç örgütleriyle mücadele konusunu da görüştüklerini kaydetti.





VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK

Gürcistan halkının bağımsızlık gününü şimdiden tebrik ettiğini belirten Erdoğan’ın sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde: Slovakya Başbakanı'na yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın Başbakana ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.





TİCARET 5 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Sayın Başbakan, Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında bizimle görüş paylaştı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkı adına olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. İki ülke olarak ticaret hacminin 5 milyar dolara seviyesine gelmesi üzerinde anlaştık. Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaalanları, limanlar, yollar gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerinde destek olacağımızı Sayın Başbakana ilettik.





FİLİSTİN’İ TANIMAYA DAVET

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç örgütleri mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir. Bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Filistin halkının özgürlük mücadelesi her zeminde desteklenmeli. Henüz Filistin devletini tanımayan devletleri bunu yapmaya davet ediyorum.





AYNI GRUPTAYIZ

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının bölge açısından tarihi bir fırsat olduğunu görüştük. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız Gürcistan ile aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum.





Erdoğan gerçek bir lider

Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan konuk Başbakan, Türkiye ile Gürcistan’ın stratejik ortak olduğunu belirtti. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamaları şu şekilde: Sadece Cumhurbaşkanı değil tüm Türk halkının da menfaatini koruyan gerçek bir lider. Sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor. Çok çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. İlişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk. Gürcistan, Avrupa Birliği aday ülkesi, geleceğe yönelik planlarımız bağlamında aynı zamanda bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Biz Kafkaslarda ülkelerin barışçıl bir şekilde beraber yaşamasını istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Barış Anlaşması gerçekten çok önemli bir gelişme.





Resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı. Kobakhidze'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kobakhidze'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı. Kobakhidze, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kobakhidze, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.







