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Gürcistan Başbakanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

16:44 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:09 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze

Kobakhidze'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobakhidze'yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Kobakhidze'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.


Kobakhidze, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.


Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kobakhidze, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.


İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Kobakhidze, ortak basın açıklaması yapacak.


Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.




#Gürcistan
#Ankara
#Recep Tayyip Erdoğan
#Irakli Kobakhidze
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