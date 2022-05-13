Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DAVA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarını ihlal eden sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor. Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. Erdoğan bir göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyi gideceğini bu zulmün son bulacağını huzur ve sukunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza olacağız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Canan nezdinde vücut bulan halkın iradesi senden büyüktür. Canan bizimdir, herkes duysun. Hiç endişe etmeyin zalimin zulmü karşısında hiç geri adım atmayacağız. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

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