Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna bir milyon liralık dava
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir milyon liralık dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna bir milyon liralık tazminat davası
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu belirtti.

Aydın, 1 milyon liralık manevi tazminat talep ettikleri Kılıçdaroğlu hakkında "ihtiyati tedbir"e de başvurduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına yönelen saldırının önlenmesi ve kişilik haklarının korunması amacıyla davalının söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulmasını istediklerini bildirdi.

Aydın, "Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Nisan tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar vererek TMK 24. ve 25. maddeler kapsamında kullandığı ifadeler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar vermiştir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu ve tazminat davası
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu ve tazminat davası

Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
GÜNDEM
Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Birikim gözyaşları

Birikim gözyaşları
Rus ordusu çekilince ortaya çıktı

Rus ordusu çekilince ortaya çıktı

​Savaş sonrası dehşete düşüren görüntüler.
Otomobil satışlarında uzun süre sonra bir ilk

​Tüysüz ve mavi doğdu: Fotoğraf çekmeye geliyorlar.

​Grup toplantısındaki sözleri ve sosyal medya paylaşımının hesabı sorulacak.

​Bakan Muş güzel haberi duyurdu: Bu tüm zamanların en yüksek mart ayı rakamı.

​Abdullah Avcı şampiyonluk için tarih verdi.

​Kocasının yanındakini kadın sandı: Gerçek çok başka çıktı.

​Haydarpaşa Limanı'nda yük gemisi karaya oturdu.

'Şoförden olmayanlar insin' demişti: Teyze tarafları toplamış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.