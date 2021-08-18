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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yanıt verdi. Türkiye'nin ABD ile Afganistan konusunda gizli bir anlaşma yaptığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı?" dedi. Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden Fatima Gülham Abushanab'a yönelik eleştirilere ise "Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün." diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna sert sözler: Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, son yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmalarının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan bunun duyulmasını engellemek için bunu yapmıştır" şeklindeki iddiasına yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetimde kim olursa olsun Afganistan'ın yanındayız
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetimde kim olursa olsun Afganistan'ın yanındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'a ilişkin Erdoğan, 'Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydi. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi.

'Bu adam yalancı...'

"Bir şeyi çok açık ve samimi konuşmam lazım. Hukukta bir kaide vardır. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu adam (Kemal Kılıçdaroğlu) nereden bunu gördü? Kim bunu kendisine sufle etti? Bu adam yalancı ya. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı? Olmayan bir şeyin iddiasını veyahut da onu savunmak... Söyledikleri tek şey var. Orada Dışişleri yetkilisi yok diyorlar. Ben varım orada. Ben konuşuyorum ABD Başkanıyla." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Başına tercüman kadar taş düşsün
OYNAT 02:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Başına tercüman kadar taş düşsün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yanıt verdi. Türkiye'nin ABD ile Afganistan konusunda gizli bir anlaşma yaptığı yönündeki iddialarla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu adam yalancı. Bu adamın bugüne kadar doğru bir sözü var mı?' dedi. Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden Fatima Gülham Abushanab'a yönelik eleştirilere ise 'Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün.' diyerek tepki gösterdi.

'Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün'

Erdoğan, NATO Zirvesi sırasında kendisine eşlik eden Fatima Gülham Abushanab'a yönelik eleştirilere de şu sözlerle yanıt verdi:

"Kafayı takmışlar tercümanımıza, yatıyorlar kalkıyorlar tercüman. Başınıza tercümanımız kadar taş düşsün. Böyle bir iddianız varsa ispatlayın. Ama bunlarda o karakter yok. İşleri güçleri Türkiye'nin bu görüşmelerde ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz diye uğraşıyoruz. Ahlaksızlığın daniskasıdır. Bunlar da ahlaksızdır."

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