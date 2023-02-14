Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SPK tepkisi: Bu iftiralar asla milletim tarafından da affedilmeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Merkez Binası'nda düzenlenen kabine toplantısı sonrasında muhalefetin deprem üzerinden yaptığı siyasete tepki gösterdi. Türkiye'nin birlik olması gereken zamanda ana muhalefet tarafından çirkin açıklamaların yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakıyorsunuz, kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla alakalı SPK'nın önüne gidip SPK'nın önünde gösteri yapıyorlar. Ve bu milletin SPK'da yok edildiğinden bahsediyorlar. Hayatın yalan. Hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." ifadelerini kullandı.
21:11 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
'Muhalefet ciddi manada çirkinleşti'
Muhalefetin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı siyasete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Barajların patladığından ve barajların su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Sosyal medyanın bu noktada attığı iftiralarla özellikle bu zor zamanda bir olma; yekpare olmamız gereken zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset, belli bir bölümüyle ciddi manada çirkinleşti. "
dedi.
'İftiralar milletim tarafından da affedilmeyecektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bakıyorsunuz, kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla alakalı SPK'nın önüne gidip SPK'nın önünde gösteri yapıyorlar. Ve bu milletin SPK'da yok edildiğinden bahsediyorlar. Gün bir olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa; zaten hayat boyu bu tür belgelerle konuşmadın. Hayatın yalan. Hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunu bilesin. Senin mumun çoktan yandı ve yanmaya da devam ediyor. Bu iftiralar asla milletim tarafından da affedilmeyecektir."
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