Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SPK tepkisi: Bu iftiralar asla milletim tarafından da affedilmeyecektir

"Bakıyorsunuz, kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla alakalı SPK'nın önüne gidip SPK'nın önünde gösteri yapıyorlar. Ve bu milletin SPK'da yok edildiğinden bahsediyorlar. Gün bir olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa; zaten hayat boyu bu tür belgelerle konuşmadın. Hayatın yalan. Hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunu bilesin. Senin mumun çoktan yandı ve yanmaya da devam ediyor. Bu iftiralar asla milletim tarafından da affedilmeyecektir."