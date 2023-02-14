|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SPK tepkisi: Bu iftiralar asla milletim tarafından da affedilmeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Merkez Binası'nda düzenlenen kabine toplantısı sonrasında muhalefetin deprem üzerinden yaptığı siyasete tepki gösterdi. Türkiye'nin birlik olması gereken zamanda ana muhalefet tarafından çirkin açıklamaların yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakıyorsunuz, kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla alakalı SPK'nın önüne gidip SPK'nın önünde gösteri yapıyorlar. Ve bu milletin SPK'da yok edildiğinden bahsediyorlar. Hayatın yalan. Hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar." ifadelerini kullandı.

21:11 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

'Muhalefet ciddi manada çirkinleşti'

Muhalefetin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı siyasete tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Barajların patladığından ve barajların su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Sosyal medyanın bu noktada attığı iftiralarla özellikle bu zor zamanda bir olma; yekpare olmamız gereken zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset, belli bir bölümüyle ciddi manada çirkinleşti. "
dedi.

'İftiralar milletim tarafından da affedilmeyecektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Bakıyorsunuz, kalkıyor Borsa İstanbul'daki atılan adımlarla alakalı SPK'nın önüne gidip SPK'nın önünde gösteri yapıyorlar. Ve bu milletin SPK'da yok edildiğinden bahsediyorlar. Gün bir olma zamanıdır. Bu tür şeylerle ilgili elinde belgen varsa; zaten hayat boyu bu tür belgelerle konuşmadın. Hayatın yalan. Hep yalanlarla hareket ettin. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunu bilesin. Senin mumun çoktan yandı ve yanmaya da devam ediyor. Bu iftiralar asla milletim tarafından da affedilmeyecektir."
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedecek bir dakikamız yok mart başında konut inşalarına başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedecek bir dakikamız yok mart başında konut inşalarına başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini, 105 bin 505 kişinin yaralandığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek bir dakikamız yok. Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamında konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır." dedi.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
#Muhalefet
1 saat önce
default-profile-img
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SPK tepkisi: Bu iftiralar asla milletim tarafından da affedilmeyecektir
FIFA, Kulüpler Dünya Kupası formatını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Oğuzhan Uğur'un yalanı bir kadının ölümüne böyle sebep oldu: Döndüğümüzde ölmüştü
Markovic Trabzon'a geldi
Kahramankazan’da gönülden seferberlik: 2 bin 100 depremzede evlere misafir edildi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.