Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tepkisi: Yargıda bedeli ödetilmeli

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı can almaya devam ederken dünyaya umut olan zirve Lviv'de gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres üçlü zirvede bir araya geldi. Kritik zirve dünden beri dünya kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi oldu.

YSK AÇIKLAMALARINA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok önemli anlaşmanın sağlandığı zirve dönüşü önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan dönüş uçağında, aralarında Yeni Şafak Gazetesi'nden Ayşe Olgun, GZT muhabiri Ümmü Gülsüm Durmuş ve TVNET Dış Haberler Editörü Merve Başkurt'un da bulunduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı YSK'ya yönelik açıklamalara sert tepki gösterdi.

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'KILIÇDAROĞLU'NUN HAYATI YALAN'

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen günlerde ‘Bizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulunda bile yok’ diye tuhaf bir söz sarf etti. Bununla birlikte birtakım spekülasyonlar var; işte “hükümetin yapmayı planladığı bazı icraatlar önceden Kılıçdaroğlu’na servis ediliyor ya da sızdırılıyor” şeklinde. Bu ilginç duruma dair neler söylemek istersiniz?" sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına inanıyor musunuz? Adamın hayatı yalan. Bir şey bildiğinden değil.

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'YARGIDA BEDELİ ÖDETİLMELİ'

Tabii bana göre, YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli. Yeri geliyor savcılara saldırıyor, yeri geliyor hakimlere saldırıyor. Ama nedense onlar çekiniyorlar, korkuyorlar.

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'MİLLETİM SANDIKTA DERSİNİ VERECEK'

Anayasa’yla teminat altındasınız. Anayasa’da bununla ilgili ‘Kesinlikle yargıya yönelik bu tür beyanlarda bulunulamaz’ diyor. İnşallah 2023’te milletim sandıkta buna bir kez daha dersini verecek."

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