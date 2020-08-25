Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi..

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya...



Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/EyyqO1qOzI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 25, 2020

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