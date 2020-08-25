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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılelma mesajı

Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Malazgirt Meydan Savaşı'nın 949. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Erdoğan videoya "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya..." notunu düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi..

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