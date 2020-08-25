Kızıl Elma nedir neresidir? Kızıl Elma ülküsü ne demek?

Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifade eden Kızıl Elma, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü ile yeniden merak konusu oldu. İletişim Başkanlığınca "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı bir video klip hazırlandı. Klip sonrası ise Kızıl Elma ülküsünün ne olduğu ve Kızıl Elma'nın neresi olduğu merak konusu oldu.

Peki, Kızıl Elma Nedir ve veresidir? Kızıl Elma ülküsü nedir ve ne anlama gelir?

GÜNDEM Erdoğan'dan 'Kızıl Elma' açıklaması

Bizim için #Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür.

Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır.

Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir. pic.twitter.com/sBLesuGqDH — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 24, 2020

Kızıl Elma nedir?

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifade. Kızıl elma birlik ve dirlik.

Kızıl Elma neresidir? Kızıl Elma ülküsü nedir ve ne anlama gelir?

Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmekte.

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Klip izleyenlere de duygu dolu anlar yaşattı.

HAYAT Kızılelma birlik ve dirliktir

Kızıl Elma ne zaman ve nerede, nasıl ortaya çıktı?

Kızıl Elma imgesinin tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte yaygın anlayış, Osmanlı ile birlikte tarihe ve edebiyata mal olduğu, Osmanlılar döneminde özellikle Batı memleketlerine doğru yürütülen cihadın bir sembolü olduğu yönünde. Kızıl Elma ülküsü özellikle yeniçeriler arasında yaygınlaştırılmış ve onların savaşma azmini yüksek tutmak için kullanılmış.

OYNAT Kızılelma''da Erdoğan''a suikast sahnesi Ünlü Alman Oyuncu Wilma Elles,TRT ekranlarında yayınlanan Kızıl Elma dizisine konuk oldu. Elles Başbakan''a suikast için Türkiye''ye giriş yapan ,çok iyi eğitim almış uluslararası bir terörist ve tecrübeli bir sniper suikastçısı olarak izleyici karşısına çıktı. BiP'te paylaş

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Kızıl Elma nerede?

Kızıl Elma imgesinin ilk kez Orta Asya Türkleri arasında doğduğu; Ergenekon Destanında Ergenekon’dan dışarıya çıkma ve kaybedilmiş eski yurdu geri alma idealini simgelediği kabul edilir.. Türkistan'dan Hazar Denizi'nin doğusuna gelen Oğuzların ise Hazar kağanının ipek çadırının üzerinde hakimiyetinin ifadesi olarak bulunan altın topu yani Kızıl Elma'yı ele geçirmeyi ülkü edindikleri düşünülür.

Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifade.

Kızıl Elma ülküsü nedir?

"Kızıl", Türk kültüründe genellikle kıymetli sayılan bir renk; "elma" ise mistik bir yanı bulunan; bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyver. Ancak Kızıl Elma sembolleştirilmesinin elmaya değil, Eski Türklerde Güneş ve Ay’ı anlatan kızıl topa dayandığı düşünülür. Bu top, ‘muncuk’ adıyla bayrak ve tuğların tepesini süslemiş ve bazen zaferin işareti, bazen hakimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade etmekte.

Kızıl Elma'nın anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu'nda iki anlamıyla yer alıyor. Kızıl Elma Tarih Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad olarak tanımlanmış. Kızıl Elma'nın diğer bir anlamı ise, yeryüzündeki bütün Türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmayı amaç olarak alan ülkü. Turan kelimesinin eş anlamlısı olarak yer alıyor.