Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Malazgirt Zaferinin 949 yılına görkemli şölen
BİTLİS

Malazgirt Zaferi'nin 949. yılına görkemli şölen

1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’ncu yıldönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 22-26 Ağustos’ta Malazgirt ve Ahlat’ta etkinliklerle kutlanacak. Okçular Vakfı da bir anma programı düzenliyor. Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ecdadımızın arkasından yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okçular Vakfı, 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümüne özel 5 günlük program hazırladı. 40 tematik çadırın kurulacağı programda geleneksel etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar da geleneksel oyunların yanı sıra at binecek, masal dinleyip gölge oyunlarıyla tanışacak.
Okçular Vakfı, 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümüne özel 5 günlük program hazırladı. 40 tematik çadırın kurulacağı programda geleneksel etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar da geleneksel oyunların yanı sıra at binecek, masal dinleyip gölge oyunlarıyla tanışacak.

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 22-26 Ağustos tarihlerinde Muş’un Malazgirt, Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eşzamanlı düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışını da gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı’nın düzenlediği “Anadolu’nun Fethi 1071 Anma” programı bu yıl koronavirüs tedbirleri altında büyük bir coşkuyla kutlanacak.

COĞRAFYANIN KADERİNİ ETKİLEDİK

Malazgirt Zaferi’nin sadece bugün Türkiye dediğimiz coğrafyanın değil, Balkanların, Ortadoğu’nun ve Kuzey Afrika’nın kaderini etkilemiş bir zafer olduğunu kaydeden Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Üç yıldır dinmeyen, eksilmeyen bir coşku ve heyecanla kutladığımız Malazgirt Zaferi’ni, bu yıl da aynı hislerle kutlayacak ve Cumhurbaşkanımızın da dediği üzere ‘Ecdadımızın arkasından yürümeye’ devam edeceğiz” dedi.

Ali Haydar Yıldız

MİLLET MALAZGİRT’İ UNUTMADI

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak zorunda kalır. Maalesef ülkemizde Malazgirt Zaferi uzun zaman ihmal edildi. Anadolu’daki varlığımızı bin yıl önceki Malazgirt’i atlayıp, Anadolu’daki zayıf bağlantılarla daha eskilere götürme çabası belki iyi niyetliydi ama beyhudeydi. Malazgirt’i, devleti yönetenler unutsa da bu millet unutmadı. İşte bu etkinlikler bu ruhu yaşatma ve anlama yolunda bir çaba ve çağrıdır” diye konuştu.

UNUTULMAZ BİR ŞÖLEN YAŞANACAK

Gençlere bir olmanın, birlik olmanın değerini spor ve kardeşlik üzerinden vermeye devam eden Okçular Vakfı, tarihin en önemli zaferlerinden 1071 Malazgirt Zaferi’nin ruhunu yaşatmak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak için zaferin yıldönümünde özel 5 günlük program hazırladı. 40 tematik çadırın kurulacağı programda toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo toyu (bebeğin ilk adımı), sağdıç atışması gibi geleneksel etkinliler düzenlenecek. Kültür sahnesinde ise birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek. Etkinliklerde mehter takımı da yer alacak.

Çocuklar doyasıya eğlenecek

  • Çocuklar, kendileri için oluşturulan özel etkinlik alanlarında geleneksel oyunların yanı sıra at binecek, masal dinleyip gölge oyunlarıyla tanışacak. “Anadolu’nun Fethi 1071 Anma” etkinlikleri; kökbörü, atlı okçuluk, atlı cirit ile yağlı güreş, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, karakucak güreşi gibi geleneksel sporlara ve okçuluk müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Yetişkinler ve çocuklar kendileri için kurulan açıkhava sinemalarında film izleme keyfi yaşayacak.

Ayasofya seferi: Tarihi tanıklık etmek için yüzlere kilometre yol geldiler
HAYAT
Ayasofya seferi: Tarihi tanıklık etmek için yüzlere kilometre yol geldiler
Abone Ol Google News
Daha güçlü olacağız

Daha güçlü olacağız

​Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın.
Son sözü Türkiye söyler

Son sözü Türkiye söyler

​Yunanistan-Mısır anlaşması savaş ilanı gibi.
İçişlerinden81 ile genelge

İçişleri'nden
81 ile genelge

​Komisyonlar acilen toplanacak.
İyi haber sıkı tedbire bağlı

İyi haber sıkı tedbire bağlı

​Bakan Koca, son 24 saat koronavirüs tablosunu açıkladı.
'Büyük ayrıcalık'

'Büyük ayrıcalık'

​Ayasofya Camii levhasını Kabe'nin yazılarını yazan hattat yazdı.
'Büyü bozuldu'

'Büyü bozuldu'

Galatasaraylı yöneticiyle yaptığı görüşme sosyal medyaya sızdı.

Hindistan <br>uçağı düştü

Hindistan
uçağı düştü

İniş sırasında ikiye bölündü.
Dezenfektan hırsızları

Dezenfektan hırsızları

​Bidonlarla gelip caddelerdeki dezenfektan stantlarını boşalttılar.
Kesinlikle değişmedi!

Kesinlikle değişmedi!

Bilim Kurulu Üyesi tane tane anlattı...

Erdoğan'ın cuma namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

​Mısır - Yunan antlaşmasının perde arkası...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.