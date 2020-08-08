Malazgirt Zaferi'nin 949. yılına görkemli şölen

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 22-26 Ağustos tarihlerinde Muş’un Malazgirt, Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eşzamanlı düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışını da gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı’nın düzenlediği “Anadolu’nun Fethi 1071 Anma” programı bu yıl koronavirüs tedbirleri altında büyük bir coşkuyla kutlanacak.

COĞRAFYANIN KADERİNİ ETKİLEDİK

Malazgirt Zaferi’nin sadece bugün Türkiye dediğimiz coğrafyanın değil, Balkanların, Ortadoğu’nun ve Kuzey Afrika’nın kaderini etkilemiş bir zafer olduğunu kaydeden Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Üç yıldır dinmeyen, eksilmeyen bir coşku ve heyecanla kutladığımız Malazgirt Zaferi’ni, bu yıl da aynı hislerle kutlayacak ve Cumhurbaşkanımızın da dediği üzere ‘Ecdadımızın arkasından yürümeye’ devam edeceğiz” dedi.

Ali Haydar Yıldız

MİLLET MALAZGİRT’İ UNUTMADI

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak zorunda kalır. Maalesef ülkemizde Malazgirt Zaferi uzun zaman ihmal edildi. Anadolu’daki varlığımızı bin yıl önceki Malazgirt’i atlayıp, Anadolu’daki zayıf bağlantılarla daha eskilere götürme çabası belki iyi niyetliydi ama beyhudeydi. Malazgirt’i, devleti yönetenler unutsa da bu millet unutmadı. İşte bu etkinlikler bu ruhu yaşatma ve anlama yolunda bir çaba ve çağrıdır” diye konuştu.

UNUTULMAZ BİR ŞÖLEN YAŞANACAK

Gençlere bir olmanın, birlik olmanın değerini spor ve kardeşlik üzerinden vermeye devam eden Okçular Vakfı, tarihin en önemli zaferlerinden 1071 Malazgirt Zaferi’nin ruhunu yaşatmak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak için zaferin yıldönümünde özel 5 günlük program hazırladı. 40 tematik çadırın kurulacağı programda toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo toyu (bebeğin ilk adımı), sağdıç atışması gibi geleneksel etkinliler düzenlenecek. Kültür sahnesinde ise birbirinden ünlü sanatçılar konser verecek. Etkinliklerde mehter takımı da yer alacak.

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Çocuklar doyasıya eğlenecek

Çocuklar, kendileri için oluşturulan özel etkinlik alanlarında geleneksel oyunların yanı sıra at binecek, masal dinleyip gölge oyunlarıyla tanışacak. “Anadolu’nun Fethi 1071 Anma” etkinlikleri; kökbörü, atlı okçuluk, atlı cirit ile yağlı güreş, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi, karakucak güreşi gibi geleneksel sporlara ve okçuluk müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Yetişkinler ve çocuklar kendileri için kurulan açıkhava sinemalarında film izleme keyfi yaşayacak.