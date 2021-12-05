Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması: İstikrarlı bir çizgiye oturtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı. Yılda 50 bin ton üretimle başlayıp ilave yatırımlarla önce 120 bin, sonra da 250 bin ton kapasiteye kadar çıkacak Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi’nin şehre yapılan en büyük sanayi yatırımı olduğunu vurgulayan Erdoğan, yüksek teknolojiye dayalı bu tesisin inşaatının salgın şartlarına rağmen, temel atma töreninin üzerinden 18 ay gibi bir süre geçmeden tamamlanmasının ayrıca önemli olduğunu anlattı. Erdoğan, açılışı yapılan Şirvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin 575 milyon liralık bir yatırım olduğunu anımsattı.

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HAKARET ETMEYİ BIRAKIN

AK Parti’nin ülkeyi tarihinin en kritik ekonomik atılımına hazırlamak için her türlü riski aldıklarını, 7 düvele meydan okuduklarını ve gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koştuğunu söyledi.

OYNAT 00:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm fiyat hareketlerini ve kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te 'Sivil Toplum Buluşmaları' programında konuştu. Mal stoklayan firmaların gereken bedeli ödeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok da uzun olmayan bir sürede, İnşallah, tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız.' dedi. BiP'te paylaş

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Erdoğan, siyaseti çirkeflik sananların ülkeye de millete de hayrı dokunmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz, diyoruz ki ‘ülkeyi yatırımla, istihdamla, ihracatla büyüteceğiz.’ Bunların yanında varsa kim var? Terör örgütünün beslediği malum parti var. Bunların varsa daha iyi bir alternatifleri söylesinler, onu tartışalım. Ülke ve millete söyleyecek sözünüz yoksa bırakın devletin memuruyla uğraşmayı, bırakın size oy vermeyen herkese hakaret etmeyi. Düşünün ‘gayri milli’ diyor. Kime? Erdoğan’a oy verene. Erdoğan’a bu milletin yüzde 52’si oy verdi. Sen kimsin de Erdoğan’a oy verenlere ‘gayri milli’ diyorsun. Adama ne derler, ‘hadi oradan, hadi oradan.’ Sen önce seçim kazanma nedir bunu öğren. Bunu bilmeyenden herhangi bir şey olmaz.”

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Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan Siirt’teki bir okula kazandırılan kütüphanenin açılışını yaptı.

ÜRETENİN YANINDA OLACAĞIZ

Göreve geldiklerinde 23 buçuk milyar dolar olan IMF borcunu Haziran 2013’te son taksitini ödeyerek bitirdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Ya bu Bay Kemal ne diyordu, ‘Gel faizi 1’e indir ben de CHP olarak sana destek vereceğim.’ Aynı Bay Kemal şimdi ne diyor? ‘Yüksek faiz’ diyor. Bunlar akşam başka, sabah başka. Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de düşük faiz diyor, yarın da düşük faiz diyeceğim. Bu benim için tabi olduğum nastır nas. Asla buradan taviz yok. Çünkü faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir illettir ve biz, tüm yatırımcılarımıza gel, bankalarımıza müracaatını yap oradan gerekli desteği alırsın. Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız.”

OYNAT 01:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan o şiiri 24 yıl sonra Siirtlilerle beraber okudu: Minareler süngü... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zarova Köprüsü, Şirvan Barajı ve HES, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.



Bundan 24 yıl önce Siirt'te okuduğu şiir sebebiyle mahkum olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün tekrar o şiiri okudu. Siirtlilerin de eşlik ettiği o şiir sosyal medyada da en çok izlenenler arasına girdi.

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STOKÇULAR GEREKEN BEDELİ ÖDEYECEK

Kimi ürünlerde görülen fahiş fiyat artışlarının bir sebebinin de “piyasadaki aç gözlü fırsatçılar” olduğunu ifade eden Erdoğan, “Buradan ülkeme, stokçulara sesleniyorum. Hangi üründe olursa olsun depolarda bütün bu malları stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir. Döviz kurlarındaki artışta da zaman zaman bu açgözlülüğün izlerini görüyoruz. Çok da uzun olmayan bir sürede, inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız” dedi.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: TÜİK'e karşı çıkıyorsun OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun bizi 10 olarak gösteriyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Avrupaya en yakın ve gerekli alt yapıya sahip en büyük üretim merkeziyiz. Üretim ve istihdam merkezli büyüme stratejimizin meyvelerini hızla topluyoruz. Yahu TÜİK'e karşı çıkıyorsun. Peki öbür taraftan OECD'ye de mi karşı çıkıyorsun? OECD Türkiye'nin büyüme rakamlarını veriyor. Ne diyor: 'Şu anda en büyük büyüme özelliğine sahip ülkelerden biri Türkiye' ve bizi 10 olarak gösteriyorlar yıl sonu itibariyle' ifadelerini kullandı.

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Devletin kurumları şamaroğlanın değil

Gündemlerinde Türkiye’ye daha fazla eser kazandırmak, millete daha çok hizmet etmek için yaptıkları ve yapacakları olduğunu vurgulayan Erdoğan,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) randevü almadan adete baskın yapar gibi gitmesini sert ifadelerle eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun Merkez Bankası ziyareti sonrası yaptığı açıklamaları hatırlatan Erdoğan, “Fakat bunlarda edep, adap yok. Dün de Türkiye İstatistik Kurumu’na, randevu filan almadan gitmek istedi. Türkiye İstatistik Kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler İstatistik Kurumu’nun önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan, davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar, ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu? Randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı” dedi.

3 bin kişiye istihdam sağlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılan çinko izabe tesisi ülke ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayacak. Siirt’te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Türkiye’nin ilk cevherden çinko izabe tesisi Türkiye’nin ilk çinko metal külçelerini üretecek. Tam kapasiteyle hizmete girmesiyle Siirt ve Hakkari’de 3 bin kişiye istihdam sağlayacak tesisle ithalatın yüzde 40’ı karşılanmış olacak.

OYNAT 01:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'TÜİK ziyareti' tepkisi: Devletin kurumları senin şamaroğlanın değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te toplu açılış töreninde vatandaşa hitap etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde davet edilmediği halde TÜİK'e bir ziyarette bulunmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuştu.



Erdopğan, 'Şimdi dün evvelsi gün de TÜİK'i randevu felan almadan oraya da gitmek istedi. Ki istatistik kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler istatistik kurumunun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır, utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez.



Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.



Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin onlara randevusuz da gidebilirsin fakat devletin kurumları ciddidir. Oralara rastgele öyle gidemezsin ve gidemeyeceksin de.' ifadelerini kullandı.







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Teröre kaptıracak tek bir evladımız yok