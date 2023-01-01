Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan küresel enflasyon açıklaması: Dünyayı tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçtiğimiz gün ABD'nin New York şehrine gitti.

Burada Türkevi'nde ve yer aldığı programlarda çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Concordia Zirvesi'ne katıldı.













Dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, dünyaya net mesajlar verdiği konuşmasında Tahıl Koridoru çağrısında da bulundu.

Koridora acilen dönülmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatı konusunda anlaştık. Tahıl Koridoru'nda Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli." dedi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

81 ilin tamamında hastanesi olmayan ilimiz yok. Şehir hastanelerimizi yaygınlaştırdık. Bazı ülkeler sağlıkta içine kapanık ilkeler geliştirdiler, bizde böyle bir şey söz konusu değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı avantajla salgını iyi yönettik. Salgın sonrası Türkiye'nin ekonomik öneminin arttığını görüyoruz.





"ABD ile çok boyutlu ilişkimiz var"





ABD gibi bir ülke ekonomisiyle her alanda dünyada farklı bir konuma oturmalı. ABD ile çok boyutlu ilişkimiz var. Türkiye'deki ABD firmaların yatırımı 14,5 milyar dolar. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artması bizim beklentimizdir. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette.





Afrika ülkelerine çok daha fazla tahıl gönderilmeli. Sayın Putin ile bir görüşmemiz oldu. '1 milyon ton yetmez, artırmanızı rica ediyorum' dedim. Telefon diplomasisi ile süreci işletmeyi, 'Rusya olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim' dediler. Tahıl koridoruna hızla dönülmeli.





"Gücümüz NATO ülkeleri arasında da takdir görüyor"





NATO'nun en eski üye ülkelerinden bir tanesiyiz. Yeni değiliz. İlk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Bundan şu ana kadar taviz vermedik. Gücümüz NATO ülkeleri arasında da takdir görüyor. Biz aldığımız görevleri yerine getiren bir ülkeyiz. Bundan sonra da aynı şekilde görevi ifa etmeye devam edeceğiz.





"Ülkemizde ana muhalefet partilerinin mültecilere bakışı çok acımasız"





Mülteciler konusunda bazı ülkelerin bakışı olumlu. Türkiye olarak bizim de mültecilere bakışımız çok farklı. Ülkemizde ana muhalefet partilerinin mültecilere bakışı çok acımasız. Seçim dönemi 'Sınır dışı edeceğiz' tehdidi savurdular. Biz ev sahipliğimizi nasıl yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 5 milyona yakın mülteciye ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. 600 bin Suriyeli gönüllü olarak döndü. Gönüllü olarak dönmelerini sağlayacağız.





"Biz yaşadık, Fas ve Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını ancak biz biliriz"





6 Şubat deprem felaketi ardından Fas ve Libya'da meydana gelen felaketlerin acısını ancak biz biliriz. Biz bunu yaşadık. 50 bin kaybımız oldu. Konutları yıkılan vatandaşlarımız bir an önce evlerine yerleşsin istiyoruz. Bakanlığımız yoğun olarak çalışmaları sürdürüyor. Fas ve Libya'ya süratle yardım için ekiplerimizle 'Biz hazırız' dedik. Fas'tan geri dönüş almadık, Libya'dan geri dönüş aldık. 3 uçak ve 3 gemi gönderdik. Talep olursa her türlü yardımı göndermeye hazırız dedik.

"Küresel enflasyon dünyayı tehdit ediyor"





Küresel enflasyon dünyayı tehdit eden bir durum. Biz de bu enflasyonu şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. Başarılı süreç yürütüyorlar. İnşallah yıl sonu ya da yılın başında bunu başaracağız. 2024'e daha farklı şekilde gireceğiz.

Küresel enflasyon

Küresel enflasyonun egemen olduğu ülkelerin attığı ve atacağı adımlar hayati önem taşıyor. Enflasyon dünyayı tehdit ediyor.

Anayasa değişikliği

Bizim parlamentodaki gücümüz anayasayı değiştirmeye muktedir değil. Çağrımızı parlamentoya yaptık. Bu çağrımıza olumlu cevap verecek olurlarsa birlikte bu anayasayı değiştirmeyi başarırız ve böylece tüm parlamento anayasa değişikliğini başarıyla gerçekleştirmiş olur.







