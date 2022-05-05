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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a seçim tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Macron'u kutladı. İki lider, bölgesel gelişmeleri ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nı ele aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Macrona seçim tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Emmanuel Macron

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

MACRON'A SEÇİM TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Emmanuel Macron'u tebrik ederek, seçim sonuçlarının Fransa için hayırlı olması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ AVRUPA İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkilerinin ortak kıta Avrupa'nın küresel rolü bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye olarak Ukrayna'daki savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi noktasında ellerinden gelen tüm çabayı sergilediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakere sürecinin desteklenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

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