Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de yaşanan kaza nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:
"Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun"
Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.
Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Bir kez daha başımız sağ olsun.
Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.