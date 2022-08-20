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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'deki trafik kazasında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mardindeki kaza için taziye mesajı
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de yaşanan kaza nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun"

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