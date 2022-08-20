Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'deki kaza için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mardin'de yaşanan kaza nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun"

Gaziantep’in ardından Mardin’in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık.



Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.



Bir kez daha başımız sağ olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2022

GÜNDEM Mardin'deki katliam gibi kazayla ilgili yeni gelişme: Adli tahkikat başlatıldı

GÜNDEM Mardin'de de katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

OYNAT 00:56 Mardin'de de katliam gibi kaza: 16 kişi hayatını kaybetti Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. BiP'te paylaş

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