Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar: Kanser gibi hızla yayılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu”na katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Görüşleri ile sempozyuma katkı verecek olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime İslam korkusu değil düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuşuyor. https://t.co/04WlfpzAeA — Yeni Şafak (@yenisafak) May 25, 2021

Uzunca bir süre dini özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini dünyada seçkin konuma oturtanlar, bugün Müslümanlara ait her sembolü yasaklama yarışına girmişlerdir. Bu saldırılar bizzat devletler tarafından desteklenmektedir.

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Batı'da ırkçı ve İslam karşıtı saldırılar yüzde 250, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin oranı ise yüzde 700 artmıştır. Yine son 5 yıl için de en büyük 5 AB ülkesinde sivil toplum kuruluşlarında 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesi bildirilmiştir.

Özgürlüklerin ortadan kalktığı yerde refahın da uzun süre olamayacağı gerçeğine sırtını dönenler kendi gerçeklerine düşmanlık etmektedirler. Tarih boyunca İspanya'dan Almanya'ya kadar Yahudi düşmanlığının mahcubiyeti ile Batı ülkeleri şimdi aksi istikamette hızla yol almaktadır. Yahudi soykırımını kendilerince özel bir paranteze alanlar hedef tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir.

Modern dönemde bu yaklaşımın kısmen devam etmesi, derin hafızadaki iç kavgaların sürdüğüne işaret etmektedir. Dünyadaki gelişmeler, Avrupa'nın sahip olduğu ekonomik zenginliği koruma daha da arttıracak yönde ilerlemektedir. Bu da İslam düşmanlığının devam edeceği anlamına gelmektedir. Bizlerin siyasi alandaki karşılığı da sürekli güçlenen islamofobi akımına karşı yeni ve daha etkili yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. 7.5 milyarı aşkın insanın her birine İslam'ın değil İslam düşmanlığının küresel tehdit olduğunu anlatmalıyız. Bunun kolay bir yol olmadığını elbette biliyoruz. Kendi ülkemizde bile bu hastalığın çeşitli tezahürleri ile karşılaştığımız gerçeğini unutmamalıyız. Ezana, camiye, başörtüsüne tahammül edemeyenlere rastlayabiliyoruz. Bu çarpık zihniyet darbelerin en büyük bahanelerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

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İsrail'in Filistin şehirlerinde yol açtığı yıkımın ve katliamın üstünü örterken kendi hayat hakkını koruyan insanların direnişlerine terör yaftası yapıştıran medya düzeninde işimizin zor olduğu ortadadır. 28 yıl önce PKK tarafından Bingöl - Elazığ yolunda alçakça şehit edilen 33 sivil ve silahsız askerimizi rahmetle yad ediyorum. Bize düşe görev gerçekleri dünyaya anlatmak için çalışmaktır.