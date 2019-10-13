Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'i zorlayan soru: PKK'yı NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kendi adımlarımızı atmaya mecbur kaldık. 9 Ekim Çarşamba günü harekatı başlattık.30-35 km'lik derinliğe kadar ineceğiz.

Suriye Milli Ordusu gerçekten kahramanca mücadeleyle terör örgütünün yerleşim merkezlerinden temizlenmesinde başarı gösteriyor

Bölücü örgüt ciddi bir direniş ortaya koyamadı. En son geçen hafta 400 araç gereç gelmek suretiyle bunu sürdürüyor. Resulayn ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Tel Abyad tarafında da 17 köy kontrol altına alınmış, şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır.

Önemli olan en az kayıpla bu harekatı tamamlamaktır. Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Gaziantep'teki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur. Havan ve roketlerin yaklaşık yarısı Nusaybin ve Kızıltepe'ye düşmüştür.

Kilise içinden atış yaptıkları da vaki. Bunları İHA'larla tespit ediyoruz. Biz kiliseye karşı harekatta bulunsak gidip kiliseyi de vurdular diyecekler, bu fırsatı da onlara vermek istemiyoruz.

18 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. 18 vatandaşımızın içinde 9 aylık Suriyeli Muhammed'imiz de var. Açtım babasıyla görüştüm. Babada o sabır, o tahammül her türlü takdirin de üzerindeydi. Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 SMO mensubu şehit olmuştur.

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490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaralı ya da teslim olma suretiyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490. Bunların 410'u öldü, 27'si yaralı, 24'ü de teslim oldu.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE TERÖR DEVLETİNİN KURULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Harekatımızın teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır. Sivillerin zarar görmemesi için gösterdiğimiz hassasiyet bunun en büyük ispatıdır.

Tek bir masumun burnunun kanamaması için gayret gösteriyoruz. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması asla söz konusu değildir. Bu operasyonda en büyük desteği Suriyeli Kürtlerden alıyoruz. Biz Kürtlere değil, PKK, onun yan kuruluşları olan PYD / YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'deki varlığımızın tamamen kendi sınırlarımızın güvenliği ile sınırlı olduğunu belirtmek istiyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlandığında bundan en çok memnun olacak ülke Türkiye'dir.

Operasyonumuzun ardından ülkemizi ekonomik ve silah satışı ile ilgili yaptırımlarla tehdit edenlere rastlıyoruz. Türkiye'yi böyle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor.

PKK'YI NATO'YA ALDINIZ DA HABERİM Mİ YOK?

Almanya Şansölyesi Merkel'e terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok dedim. Biz Suriye'de neden varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Adana mutabakatı ile Suriye'ye girdik. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Ülkemiz 35 yıldır terör tehdidi altındadır.

Türkiye'nin meşru sebeplerini dinlemek istemeyenler terör örgütünün her söylediğini peşinen doğru kabul edenleri ben milletime bırakıyorum.

Hisar'ı bizim mühendislerimiz, bizim milletimiz yapmıştır. Hisar projesi askeri üs, liman ve tesislerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. Dün yapılan başarılı testin ardından Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz. Sıra artık patriot, S400 benzeri sistemlere geldi. Onların patriotu varsa bizim de Siper'imiz olacak.

Bazı devletler bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya kalkıyor. Siz ne zaman bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz? Önce yaklaşımını düzelt. Biz bu işe bir haftada, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bunun çalışmalarını yapıyoruz. Türkiye'de bunların inlerine girdik ama uzantı güneye kadar. Suriye'de rejim bunların hakkından gelmiş olsaydı işimiz kolaydı. Ama maalesef... Irak'ta da durum berbat. Kalkıp teröristin yanında yer alıyorlar. Neymiş Kürtmüş. Bunlar terörist. Biz ırkçı değiliz. Bunlar aynı zamanda tam manasıyla ırkçı. Teröristmiş önemli değil diyor. Bunlar kimleri öldürdü? 4 milyon mültecinin 400 bini Kürt, 3 milyon 600 bini de Arap. Bunlara biz bakıyoruz. Ayrım yok. Ezidisi var, Hristiyanı var.. Bunlar da kaçtı. Onlara da biz bakıyoruz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık, gereken bütün hassasiyeti gösterdik.

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Teröristlerle masaya oturmak gibi bir şeyi asla yapamayız. Bugüne kadar aldığımız siyasi terbiye ile bağdaşmaz. Cibilliyetimize de tarihi duruşumuza da uymaz. Onlar 30 km'lik derinlik, batıdan doğuya bunlar havzayı terkedene kadar devam edecek. Bunu dün İngiltere Başbakanı'na da söyledim, Almanya Şansölyesi'ne de söyledik.

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