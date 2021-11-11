Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Yunanistan'ın yaptığı nankörlük

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Hollandalı bir gazetecinin mülteciler konusunda yalan söylediğini yüzüne vurmasının ardından Türkiye'yi hedef almış, "Yunanistan’ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız." diye konuşmuştu.

"TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAK NANKÖRLÜKTÜR"

Bugün Macaristan Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, kendisine Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sorulması üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı nankörlükle suçladı.

"Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diyen Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirtti.

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OYNAT 02:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan mülteci açıklamalarına ilişkin, '5 milyon mülteciyi barındıran bir ülkeyi hedef almak tam anlamıyla nankörlüktür. Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız. Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilmem. Mültecilerin botlarını şişleyip ölüme mahkum eden Yunanistan'dır. Göçmenleri nasıl suya gömdüklerinin belgeleri var.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"KAPILARI AÇARSAK YUNANİSTAN NE YAPAR BİLEMEM"

"Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilmem." diyen Erdoğan, Atina yönetiminin Ege'de ve Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları katlettiğini vurguladı.

Bütün belgelerin ellerinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, sözde emniyet güçleriyle botları batıran yine onlar. Miçotakis de avanesi de dürüst davranmıyorlar. Bunun için de bölgede güven telkin etmiyorlar." dedi.

"BIDEN'A SORDUĞUMUZDA DÜRÜST DAVRANMIYOR"

Konuşmasının devamında Yunanistan'ın ABD'nin üssü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yalnızca Dedeağaç bir üs değil. Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın üssü haline geldi. Dedeağaç sadece ufak bir bölge. Bütün bunlar neden yapılıyor diye ABD yetkililerine, Biden'a sorduğumuzda dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Takındıkları tavır doğru değil." diye konuştu.

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Erdoğan sözlerini, "NATO ülkeleri olarak ABD bize destek olmuyor. Biz neden birbirimize düşüyoruz. Gerek asker sayısı, gerekse mali destek itibarıyla Türkiye ABD'den sonra ilk 7'de yer alan bir ülke. Yunanistan'ın böyle bir durumu yok." diyerek noktaladı.