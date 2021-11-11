Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Miçotakise sert sözler Yunanistanın yaptığı nankörlük
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Yunanistan'ın yaptığı nankörlük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan mülteci açıklamalarına ilişkin, "5 milyon mülteciyi barındıran bir ülkeyi hedef almak tam anlamıyla nankörlüktür. Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız" açıklamasını yaptı. Erdoğan Yunanistan'ı bir üs haline getiren ABD'ye de yüklenerek, "Konu hakkında soru sorduğumuzda Joe Biden ve ABD yetkilileri dürüst davranmıyor. Kendilerine seçtikleri komşu, yanlış bir komşu." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Miçotakise sert sözler: Yunanistanın yaptığı nankörlük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Hollandalı bir gazetecinin mülteciler konusunda yalan söylediğini yüzüne vurmasının ardından Türkiye'yi hedef almış, "Yunanistan’ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız." diye konuşmuştu.

"TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAK NANKÖRLÜKTÜR"

Bugün Macaristan Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, kendisine Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının sorulması üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı nankörlükle suçladı.

"Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diyen Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız
OYNAT 02:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert sözler: Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan mülteci açıklamalarına ilişkin, '5 milyon mülteciyi barındıran bir ülkeyi hedef almak tam anlamıyla nankörlüktür. Dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye'yi aldatamazsınız. Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilmem. Mültecilerin botlarını şişleyip ölüme mahkum eden Yunanistan'dır. Göçmenleri nasıl suya gömdüklerinin belgeleri var.' diye konuştu.

"KAPILARI AÇARSAK YUNANİSTAN NE YAPAR BİLEMEM"

"Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilmem." diyen Erdoğan, Atina yönetiminin Ege'de ve Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları katlettiğini vurguladı.

Bütün belgelerin ellerinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, sözde emniyet güçleriyle botları batıran yine onlar. Miçotakis de avanesi de dürüst davranmıyorlar. Bunun için de bölgede güven telkin etmiyorlar." dedi.

"BIDEN'A SORDUĞUMUZDA DÜRÜST DAVRANMIYOR"

Konuşmasının devamında Yunanistan'ın ABD'nin üssü olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yalnızca Dedeağaç bir üs değil. Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın üssü haline geldi. Dedeağaç sadece ufak bir bölge. Bütün bunlar neden yapılıyor diye ABD yetkililerine, Biden'a sorduğumuzda dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Takındıkları tavır doğru değil." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini, "NATO ülkeleri olarak ABD bize destek olmuyor. Biz neden birbirimize düşüyoruz. Gerek asker sayısı, gerekse mali destek itibarıyla Türkiye ABD'den sonra ilk 7'de yer alan bir ülke. Yunanistan'ın böyle bir durumu yok." diyerek noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ABD'nin bir üssü haline geldi
OYNAT 02:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ABD'nin bir üssü haline geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Dedeağaç'a asker sevkiyatıyla ilgili, 'Yalnızca Dedeağaç bir üs değil. Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın üssü haline geldi. Dedeağaç sadece ufak bir bölge. Bütün bunlar neden yapılıyor diye ABD yetkililerine, Biden'a sorduğumuzda dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Takındıkları tavır doğru değil.' dedi.
Koronavirüsün son 24 saati

Koronavirüsün son 24 saati

Bakan Koca, kritik tabloyu paylaşıp aşı takvimi hakkında çağrıda bulundu.
İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği duyurdu

​Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında

"Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Başbakanı'na sert tepki.

​Dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi.
Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji açıkladı

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak.

Dışişleri: Türkiye'nin Polonya Belarus sınırındaki krizde sorunun parçası gibi gösterilmesini reddediyoruz
Gündem

Dışişleri: Türkiye'nin Polonya Belarus sınırındaki krizde sorunun parçası gibi gösterilmesini reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca, bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen, Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.
Bundesliga'ya transfer olan Burak İnce hayalindeki takımı açıkladı
Spor

Bundesliga'ya transfer olan Burak İnce hayalindeki takımı açıkladı

1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transfer olan futbolcu Burak İnce, küçüklüğünden beri Barcelona hayali olduğunu ve Messi'yi izleyerek büyüdüğünü belirtti.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara 'nikah tarifesi': 100 bin lira olması için teklif hazırlandı
Gündem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yabancılara 'nikah tarifesi': 100 bin lira olması için teklif hazırlandı

Daha önce yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine ırkçı bir harekete daha imza atmaya hazırlanıyor. Yabancı uyrukluların nikahları için ödenecek ücretin 100 bin lira olması yönünde Belediye Meclisi’ne teklif sunacaklarını söyleyen Özcan, "Yabancıların Bolu'da evlenip Bolu'ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz. Ülkelerine dönmelerini istiyoruz, bu yüzden bu kararları da teklif ediyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.