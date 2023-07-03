Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporcuları tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından 3. Avrupa Oyunları'nda rekor sayıda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"3'üncü Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli sporcularımızın tamamını canı gönülden tebrik ediyorum"
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce