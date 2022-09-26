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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete rakamlarla tepki: İstanbul'da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yapılan her projeye karşı çıkmasına tepki gösteren Erdoğan, "Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman o zamanın CHP'si 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diyordu. Aynı zihniyet devam ediyor. İstanbul'da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz Bay Kemal" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan muhalefete rakamlarla tepki: İstanbulda çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin yapılan her projeye karşı çıkmasına tepki gösteren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Kara, hava, demir ve ulaştırma yatırımlarımızla insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan her dakika havalanan uçaklar sayesinde dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor. Bunları yaparken bir de muhalefetin takoz koyma siyaseti ile uğraştık. Milletimize söz verdiğimiz çoğu projenin açılışını yaptık bir kısmının da yapımı devam ediyor. İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte gidilirken artık 3 buçuk saatte gidilebiliyor. Çanakkale Köprüsü ile feribot çilesine son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. İşte modern olmak bu Bay Kemal. Köprülerdeki araç geçiş sayısı her geçen gün artıyor.

OYNAT 00:59
"O askeri yığınaklar Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir "
Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü askeri yığınaklar bizi değil, asıl Yunan halkını rahatsız etmeli. Ne o askeri yığınaklar, ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Ama bu yanlış adımlar Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

  • Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman o zamanın CHP'si 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diyordu. Aynı zihniyet devam ediyor. ‘İstanbul'da çeşmenin musluğunu çevirmekle açılış yapmak olmaz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sorunlara çözüm geliştirici baş aktör olduk
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel sorunlara çözüm geliştirici baş aktör olduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Rusya-Ukrayna savaşında, her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek tahıl sevkiyatından esir takasına kadar pek çok diplomatik başarıya imza attık. Ülkemizi ısrarla bölgesel ve küresel karar alma mekanizmalarının dışında bırakmaya çalışanlara rağmen, her sürecin itibarlı, güvenilir, diyalogları kolaylaştırıcı ve sorunlara çözüm geliştirici baş aktörü olduk' ifadelerini kullandı.

'SUYA ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPIYORSUNUZ'

Bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız. Bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı gelin onu söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Medeni olmak başka bir şeydir. Biz yol medeniyettir su medeniyettir diyoruz. Suyu ucuzlatacağınız söylemiştiniz şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Suyu gayet ucuz fiyata İstanbul halkına 1994 yılında biz verdik. Ondan önce yine CHP vardı."
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