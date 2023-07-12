Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müttefiklere çok net terör uyarısı: Örgüt ayrımı yapmayın demeyi zul sayıyoruz kararlı bir duruş bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

#CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenliyor.https://t.co/pjE0YVHkEF — Yeni Şafak (@yenisafak) July 12, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kritik bir zirveyi daha başarıyla gerçekleştirdik. Tüm Litvan makamlarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Stoltenberg ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum.

"TÜRKİYE OLARAK YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ"

50 bini aşkın insanımızın vefat ettiği bu büyük felakette bize destek veren dostlarımızı her zaman minnetle yad edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bırakıyoruz. Çatışmalar uzadıkça yıkım kan ve gözyaşı da artarak devam ediyor. Savaşın faturasını sadece taraflar değil Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Balkanlara farklı coğrafyalardaki pek çok ülke ödüyor.

Türkiye olarak savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni başarıyla uyguladık. Savaş gemilerinin geçişine izin vermedik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde tahıl anlaşması iki kez uzatıldı. 17 Temmuz'da süre doluyor. Sürenin uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Zelenski sürenin uzamasından yana, Putin'in de önerileri var.

Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umudunu yeniden yeşertmek istiyoruz. Zirvenin ilk oturumunda müttefiklerin savunulmasını ilgilendiren konuları ele aldık. Türkiye'nin müttefiklerini savunma taahhüdüne bağlı olduğunu, ittifak dayanışması içerisinde sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini bir kez daha vurguladım.

"ÖRGÜT AYRIMI YAPMAYIN DEMEYİ ZUL SAYIYORUZ"

Batı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiç bir açıklaması yoktur. Son yıllarda yaşadığımız onca acıya rağmen terörle mücadele konusunda halen bunları konuşuyor olmak gerçekten düşündürücüdür. Müttefiklerimize terör örgütleri arasında ayırım yapmayın, İslam düşmanlığı ile mücadele edin demeyi kendimize zul sayıyoruz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizm ile mücadele alanındaki gayretlerin artırılması şart. Ağzı süt kokan bebeklerden, öğretmenlerimize, işçilerimizden kadınlara nice masum insanımız bizden kopartıldı. Daha 3 gün önce 2 Mehmetçiğimiz şehit edildi. Müttefiklerimizden terörizmle mücadelede kararlı bir duruş bekliyoruz.

"İSVEÇ'İN ATMASI GEREKEN ADIMLARI TESPİT ETTİK"

Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını desteklemiş bir ülkedir. 17 yıl kapıda bekletilenleri görürsünüz. Ne tutamadığımız sözler verdik. Ne de bize verilen sözlerin kulak ardı yapılmasına izin verdik. İsveç'in üyelik süreciyle ilgili atılacak adımları tespit ettik. İsveç, 3'lü muhtırada uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. İsveç, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesineve vize serbestisine aktif destek verecek. Kuran'a Kerim'e yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini not ettik. Nefret suçlarına müsaade edilmemelidir. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylayacak yer TBMM'dir. İsveç'ten somut irade göreceğimize inanıyorum.

FETÖ, PKK mensupları için terör propagandası yapmak çok daha zor olacaktır.

Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü daha da artırdığını göreceğiz.

SORU-CEVAP

RUS ASKERİNİN KARABAĞ'DAKİ VARLIĞI

Bizim tutumumuzdan çok bildiğiniz gibi buradaki anlaşma Rusya'nın belirlenen yerlerde kalmasıdır. 2025 yılında Rusya buraları terk edecektir. Ben de Rusya'nın anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Kardeşim İlham Aliyev de bunu yakından takip ediyor. Taraflar eğer bizim arabulucu olmamızı kabul ederlerse ya da isterlerse memnuniyetle karşılarız. Tahıl Koridoru konusunda İstanbul nasıl bir merkez olduysa bu tür adımlarda da bizler arabulucu olmaya her an hazırız. Gerek Rusya ile gerek Ukrayna ile görüşebilen liderlerden bir tanesi biziz. Ama henüz böyle bir teklif gelmiş değil.

TBMM'DEKİ OYLAMA

Şu anda yol haritası mevcut. Yol haritasını İsveç makamları bize sunacaklar. Bize sunduktan sonra TBMM Başkanlığı'na sunacağız. Çünkü bir draft ortaya çıktı. 7 maddelik draftı Meclis'imize göndereceğiz. Meclis'imiz şu an kapalı. Açıldığı zaman biz de bunu Meclis Başkanımız uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır. Onay makamı Meclis'tir. Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Bunu yakın takip edeceğiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz.

TESLİM EDİLEN UKRAYNA ASKERİ

Bundan sonrası Zelenski'ye ait. Onlar bu komutanları aldılar ve Ukrayna'ya götürdüler. Bundan sonrası onlara ait.

AB ÜYELİĞİ

Biz bunu tüm liderlerle görüştük. Gerek gümrüklerle ilgili güncelleme gerekse vize serbestisi. En son Von der Leyen ile de görüştük. Kendilerinden olumlu yaklaşım bekliyoruz. Bu işin takipçisi büyükelçim Çağatay Bey, görev onda. Yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bu konu ele alınacak.

BIDEN GÖRÜŞMESİ

Sayın Başkan'ın özellikle bizlere ifade ettiği konu onlarda da Kongre bağlayıcı olduğunu söylüyorlar. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. 'Umutluyum' dedi. Biz de nasıl parlamentoda geçmesi gerekiyorsa orada aynı Kongre'de geçmesi gerekiyor. Bazen demokratlardan bazen cumhuriyetçilerden sorun çıktığını söyledi. Ben de her zamankinden daha umutluyum.