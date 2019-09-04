Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan nükleer füze mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nükleer füze mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nükleer başlıklı füze konusunda önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Bazı ülkelerin nükleer başlıklı füze yarışına girmesine değinerek, "Bize 'sakın ha sen yapma' diyorlar. Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Erdoğan, Sivas'ta düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında İtalyanlarla Atak helikopterlerini Türkiye'de ürettiklerini hatırlatan Erdoğan, bu helikopterlerin her yönüyle çok güçlü olduğunu ifade etti.

Erdoğan, nükleer füzelere ilişkin ise şu mesajı verdi:

  • "Şimdi her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim, bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana, 'Bize böyle böyle diyorlar benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım.' dedi. Hale bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor, bize de 'sakın ha sen yapma' diyorlar. Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor."

"S-400'leri aldık, kıyameti toplardılar"

S-400 olayı oldu kıyamet kopardılar 'almayacaksın'. Niye almayacağız? Adı üzerinde S-400 nedir? Savunma sistemi, taarruz değil, yani bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık ve inşallah nisanda tamamen bitiyor. Ve ben Sayın Trump'a şunu da söyledim sen de bize Patriot ver, senden de Patriot alalım. 'Doğru mu söylüyorsun?' dedi, 'Evet doğru söylüyorum ama şartlar aynı olacak.' dedim, yani Rusya'dan hangi şartlarda aldıysak senden de aynı şartlarla olursa alırız."

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