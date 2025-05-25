Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: '2001'den beri siyaset sahnesinde olan bir hareketiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda konuşuyor...









Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:





Aziz İstanbul, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bütün teşkilat mensuplarımıza en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Öncelikle kalplerimizi bu güzel atmosferde buluşturan il başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum. İstanbul'un 3 kademe il yönetimi, ilçe başkanları ve mahalle başkanları ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Rahmetli Ayşegül kardeşime de ebedi alemde inşallah cennetiyle Rabbim kendisini müşerref eylesin. Programa teşrifleriniz için, fikirleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum.





Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için yıllarca mücadele ettik. Bedel ödedik. Rahmetli Mehmet Akif İnan'ın şu sözünü hep kendimize rehber edindik. Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bzie vefa elbiseleri...





İşte bizde ilk günden beri vefayı önceledik. Emektarlarımızın tecrübesini ak saçlıların birikimi ile birleştirdik. Kuruluşundan itibaren AK Parti'de görev almış, karşılığını sadece haktan bekleyerek İstanbul için çalışmış kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum.





Bütün arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Partimize hizmet etmiş, destek ve omuz vermiş arkadaşlarımızdan ebediyete intikal edenlere rahmet diliyorum. Dün uğurladığımız Ayşegül Meriç kardeşimi tekrar rahmetle anıyorum. Mekanı inşallah cennet olsun diliyorum. Her bir yol arkadaşımızı minnet ile anacağız.





Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden aldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız.





MİLYONLARCA MAZLUMUN, MAĞDURUN DA GÜVENCESİYİZ, UMUDUYUZ





Aziz kardeşlerim, "her mahallesi ile İstanbul" programımızın ülkemize, milletimize, İstanbul'a hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün İstanbul tutkumuzu ortaya koyuyoruz. AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz sadece hizmet ve eser siyaseti yapan, yalnızca icraat, proje üreten bir partiyiz. Biz bir gönül hareketiyiz. Biz kalbi millet ve memleket sevdası ile çarpan adanmış kadrolarız. Biz, yüz milyonlarca mazlumun mağdurun da güvencesiyiz, umuduyuz.





BİZİM YOL ARKADAŞLARIMIZ SIRÇA KÖŞKLERDE OTURANLAR DEĞİL





Bizim yol arkadaşlarımız elitler, sırça köklerde oturanlar değil; boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yol arkadaşlarımız Allah'tan başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış hareketiz. Biz ikbal için bu yola revan olmadık. Garibin elinden tutmak, yetim başını okşamak, yoksulun fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık.





MİLLETİMİZE KARŞI HÜRMETSİZLİK ETMEYECEĞİZ





Nice oyunu bozduk, nice kanlı ve kirli senaryoyu yırtıp attık. Rehavete karamsarlığa kapılmadık. Başkaları gibi şiddet, tehdit değil iş ürettik. Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Bizim için esas olan milletin hayır duasıdır. Hırsı, senlik benlik kavgasını yanımıza yaklaştırmayacağız. Milletimize karşı hürmetsizlik etmeyeceğiz. Tevazu bizim rehberimiz olacak.



