Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’de Şara ile görüştü: Suriye’de toprak bütünlüğü korunmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İstanbul’da bir araya geldi. Erdoğan, Şara’yı İstanbul Beşiktaş’taki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara’ya Suriye’yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye’nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.





TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD ve AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara’ya Cumhurbaşkanımız, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunarak ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.”





İLİŞKİLER HER ALANDA GELİŞECEK

“Cumhurbaşkanımız, Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve iş birliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini, Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti. Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini sundu.”





ZİYARET TARİHİ BELİRSİZDİ

Daha önce Türkiye’ye gelebileceği bildirilen Şara’nın ziyaret tarihi belirsizliğini koruyordu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.





Terörsüz Türkiye’yi sağlam temeller üzerinde yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda Terörsüz Türkiye’yi sağlam temeller üzerinde yükselteceklerini söyledi. Erdoğan, İstanbul’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, şair Necip Fazıl Kısakürek’i yad etti. Kısakürek’in zindanlara atılmasına, dergileri toplatılmasına rağmen istikametinden bir an bile ayrılmadığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:





O TOHUMLAR MEYVEYE DURDU

Üstadın en büyük hayali "Kim var" diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan "Ben varım" diyen bir gençliğin yetişmesiydi. Üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş, ektiği tüm tohumlar çiçek vermiş, meyveye durmuştur. Bugün tarihini bilen bir gençlik var. Bugün geçmişten aldığı mirası ve ruhu geleceğe aktarmaya kararlı gururla ve vakur bir gençlik var. Bilimden sanata kültürden diplomasiye bu gençlik müessir ve muteber gençliğin geleceğini inşa ediyor. Biz de eserlerimiz hizmetlerimizle bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadarki en büyük eserimizi yani Terörsüz Türkiye'yi çok yakın zamanda sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Merhum üstadımız gibi bu eseri de bu ülkenin gençlerine teslim edeceğiz.





Aileyi hak ettiği konuma çıkartalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu’na ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya, insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek, güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz. Mutlu ailelerin, tüm insanlığın ortak paydası olmasını canıgönülden diliyorum” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde, “Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’na ilişkin videoya da yer verildi.





Etnospor’a ziyaret

Dünya Etnospor Birliği tarafından gerçekleştirilen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri dün Atatürk Havalimanı’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte festivale ziyarette bulundu. Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Erdoğan, Karabağ’dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2025 Aile Yılı” kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali’nde ilk kez kurulan “Aile Obası”nı gezdi.



