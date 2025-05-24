Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl hiçbir zaman istikametten ayrılmadı





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu önemli etkinliğin özellikle de düzenlenmesinde ülkemiz ve kültür sanat camiasında edebiyat dünyamızda hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Yarın üstadımızın aramızdan ayrılışını 42'nci yılını idrak edeceğiz.

Vefatının üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen eserleriyle, ufku ve mücadelesiyle nesillere yol gösteren Üstad Necip Fazıl'ı rahmetle yad ediyorum.

Necip Fazıl şiirleriyle tekmil eserleriyle daima ötelerin ferdaların peşinde olmuştur.

Üstad'ın sezişi, hissiyatı onu muasır ve muarızlarından hep farklı kılmıştır.

Ferdi ve toplumu birbirinden hiçbir zaman ayırmadı.

Çileye talip olmadan salih-i selamete varılamaz.

Üstad, son nefesine kadar hep bunun kavgasını verdi.

Çile; tıpkı mücadele gibi hayatından hiç eksik olmadı.

Kurduğu cemiyetle Anadolu'yu karış karış gezdi, gençlerle bir araya geldi.

Bir iman merkezinde toplananlar olarak tarif ettiği milletimizi ruh kökleriyle yeniden buluşturmak için ömrü boyunca çalıştı.

Tabi bu kutlu yürüyüşte devrin kibir abidelerinin de radarına girdi, sayısız tahkikata uğradı, zindanlara atıldı, dergileri toplatıldı.

Fakat Üstad hiçbir zaman korkmadı, yılmadı, yeise kapılmadı.

Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşları bu gençlerin vizyonuyla tek tek yerlerine oturtuluyor.

Türk milletini kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var.

Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi, inşallah yakın zamanda, çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz.

Bu gençlik müezzir ve muteber Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor.

Terörsüz Türkiye'yi yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz."