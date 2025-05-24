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Erdoğan ve Şara görüşmesine ilişkin Suriye'den açıklama

Erdoğan ve Şara görüşmesine ilişkin Suriye'den açıklama

18:2824/05/2025, Cumartesi
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara, İstanbul'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara, İstanbul'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Dolmabahçe'de kabul etti. Sürpriz zirveye ilişkin Suriye Cumhurbaşkanlığından da açıklama yapılarak görüşmede ortak bazı konuların alındığı belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, İstanbul'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Sayın Esad Hasan Şeybani ile Savunma Bakanı Sayın Murhaf Ebu Kasra'nın da yer aldığı hükümet heyetiyle İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'na ulaştı. Burada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek, ortak bazı konuları ele aldı” ifadelerine yer verildi.



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