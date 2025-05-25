Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Her Mahallesiyle İstanbul Programı'nda konuştu...









Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:





"Aziz İstanbul, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bütün teşkilat mensuplarımıza en kalbi muhabbetlerimi gönderiyorum. Öncelikle kalplerimizi bu güzel atmosferde buluşturan il başkanına ve yönetimine teşekkür ediyorum. İstanbul'un 3 kademe il yönetimi, ilçe başkanları ve mahalle başkanları ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Rahmetli Ayşegül kardeşime de ebedi alemde inşallah cennetiyle Rabbim kendisini müşerref eylesin. Programa teşrifleriniz için, fikirleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum."





"Biz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri AK Parti adıyla siyaset tarihinde olan bir hareketiz. Öncesinde de davamız ve ideallerimiz için yıllarca mücadele ettik. Bedel ödedik. Rahmetli Mehmet Akif İnan'ın şu sözünü hep kendimize rehber edindik. Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bzie vefa elbiseleri..."









"İşte bizde ilk günden beri vefayı önceledik. Emektarlarımızın tecrübesini ak saçlıların birikimi ile birleştirdik. Kuruluşundan itibaren AK Parti'de görev almış, karşılığını sadece haktan bekleyerek İstanbul için çalışmış kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum."





"Bütün arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Partimize hizmet etmiş, destek ve omuz vermiş arkadaşlarımızdan ebediyete intikal edenlere rahmet diliyorum. Dün uğurladığımız Ayşegül Meriç kardeşimi tekrar rahmetle anıyorum. Mekanı inşallah cennet olsun diliyorum. Her bir yol arkadaşımızı minnet ile anacağız."





"Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden aldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız."









Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor' Gündem









MİLYONLARCA MAZLUMUN, MAĞDURUN DA GÜVENCESİYİZ, UMUDUYUZ





"Aziz kardeşlerim, "her mahallesi ile İstanbul" programımızın ülkemize, milletimize, İstanbul'a hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün İstanbul tutkumuzu ortaya koyuyoruz. AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz sadece hizmet ve eser siyaseti yapan, yalnızca icraat, proje üreten bir partiyiz. Biz bir gönül hareketiyiz. Biz kalbi millet ve memleket sevdası ile çarpan adanmış kadrolarız. Biz, yüz milyonlarca mazlumun mağdurun da güvencesiyiz, umuduyuz."





BİZİM YOL ARKADAŞLARIMIZ SIRÇA KÖŞKLERDE OTURANLAR DEĞİL





"Bizim yol arkadaşlarımız elitler, sırça köşklerde oturanlar değil; boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yol arkadaşlarımız Allah'tan başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış hareketiz. Biz ikbal için bu yola revan olmadık. Garibin elinden tutmak, yetim başını okşamak, yoksulun fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık."





"BİRİLERİNİ TEHDİT ETMEYİ REDDEDİYORUZ"





"Nefret dilinin bizim siyasi lügatımızda yeri yok. Birilerini tehdit etmeyi reddediyoruz. Sokakları yakıp yıkmak bizim meşru görebileceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Sokak ağzı ile siyaset yapmayı reddediyoruz. Bunlar milletten ümidini kestikleri için, Batı'dan medet umanların siyaset ağzı olabilir.





Halka rağmen siyaset yaparsanız bantçı olursunuz. Siyaset millet için yapılır."





"AHTAPOTUN KOLLARI BİR BİR DEŞİFRE OLUYOR"





"Rantçıların ve bantçıların İstanbul'a ne hale düşürdüğünü görüyoruz. Meydanlarda estirdikleri terörü basına, medyaya, sinema dünyasına yapılan sindirme politikasını görüyoruz. Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor. Her gün suç örgütünün yolsuzluğu ortaya çıkıyor."





"Özel, suç örgütünün posta güvercini gibi... Yolsuzluk lekesini bağırmakla çıkaramazsınız. Hırsızlık ayıbını sağa sola saldırmakla temizleyemezsiniz. Yargıya hesap vermekten kaçamazsınız. Beytülmale uzanan o elleri kırmak, millet adına Türk yargısının boynunun borcu. Yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz çünkü biz iktidar partisiyiz. Milletimiz bizi haramiliğe göz yumalım diye getirmedi. İstanbul'u sahipsiz, boynu bükük bırakmayacağız."







