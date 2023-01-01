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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Concordia Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Semih Bozkuş
21:05 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

Tahıl koridoruna hızla dönülmeli. Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatı konusunda anlaştık. Tahıl Koridoru'nda Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli.

NATO'nun en eski üye ülkelerinden birisiyiz. NATO'nun içerisinde de ilk beş ülke arasında yer alıyoruz. Tabi NATO içindeki bu gücümüz, müttefikler arasında da taktir görüyor.

Türkiye Paris İklim Anlaşması'nın ilkelerine en fazla katkı sağlayan ülke konumunda. dünyaya örnek gösterilebilecek ülke konumundayız. Diğer birçok ülkeler gibi herhangi bir destek almadan bu adımlar attık. Anlaşmaya bugüne kadar uyduk ve uymaya da devam edeceğiz.

Ayrıntılar Geliyor...

#ABD
#Concordia Zirvesi
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
11 dakika önce
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