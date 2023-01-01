Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NATO'nun en eski üye ülkelerinden birisiyiz. NATO'nun içerisinde de ilk beş ülke arasında yer alıyoruz. Tabi NATO içindeki bu gücümüz, müttefikler arasında da taktir görüyor.

Türkiye Paris İklim Anlaşması'nın ilkelerine en fazla katkı sağlayan ülke konumunda. dünyaya örnek gösterilebilecek ülke konumundayız. Diğer birçok ülkeler gibi herhangi bir destek almadan bu adımlar attık. Anlaşmaya bugüne kadar uyduk ve uymaya da devam edeceğiz.