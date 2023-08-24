Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar adım atacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na konuştu.

Ekonomiye dair önemli mesajlar veren Erdoğan "Enflasyonun insanımızın hayatında açtığı sıkıntıları giderecek adımları atıyoruz. Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş düşüyor: Emlak piyasası da yakında dengeye kavuşacak. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." dedi.

Muhalefet ile ilgili ortaya saçılanların buz dağının görünen yüzü olduğuna dikkat çeken Erdoğan "Bize laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Partimizin 22. yaşını hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Halka hizmeti Hakk'a hizmet gören yol ve dava arkadaşlığımızı daha da güçlendireceğiz.

3 ay önce ülkemizin en önemli seçimlerinden birini gerçekleştirdik.

Seçimler aylar öncesinde neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçıları sürüyor. Daha düne kadar can ciğer olup bugün birbirilerini yiyenlerden edindiğimiz şudur. Asıl skandallar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır.

Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkenin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğünü bize hatırlatıyor.

"Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar"

Muhalefet ile ilgili ortaya saçılanlar buz dağının görünen yüzü. Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandora'nın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Düne kadar kuzu sarması olanların bugün birbirleri hakkında söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur: Görülenler buzdağının sadece görülen kısmıdır.

38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü terör örgütünün uzantılarına ne vadettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Hesap uzmanıyım diyen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında milletimiz de şaşkınlığını gizleyememiştir.

"Önce çıksınlar millete hesap versinler"

Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altında bir bakanlıkla gittiniz. Önünüze geleni devlete verdiniz. Peki, aylar boyunca sizin için oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba ne vadettiniz? Bölücü örgütün elebaşlarını gün aşırı size destek açıklaması yapacak kadar heyecanlandıran neydi? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar uçak bileti paylaşıyorlardı? Amerika'daki hamburgercide 8 saat boyunca kimlerle, ne konuştunuz? Seçim gecesi sandıkların üçte biri açılmadan 'kazanıyoruz' tiyatrosunu niçin oynadınız? Devletimizin kurumlarını niçin hedef aldınız?

Bize laf söylemek yerine anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler.

Kılıçdaroğlu ve şürekası seçim yenilgisine her gün yeni bahane üretmek yerine önce çıksınlar millete hesap versinler.

"Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanacak"

Deprem bölgesindeki her vatandaşın maddi kaybını telafi edene kadar çalışacağız.

Depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanacak.

"Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız"

Enflasyonun insanımızın hayatında açtığı sıkıntıları giderecek adımları atıyoruz. Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş düşüyor: Emlak piyasası da yakında dengeye kavuşacak.

Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.

Seçim sonuçlarıyla ilgili muhasebemizi yapıyoruz. Nerede eksiğimiz varsa gidermeye çalışıyoruz.

"Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacak"

Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacak. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok.

Onlar seçmene karşı aynı küstah tavrı sürdürmeye devam etsin, biz eser ve hizmet siyasetinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Şehirlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz.

7 Ekim'deki büyük kongremizin çalışmalarını bu heyecanla yürütüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.



